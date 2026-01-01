Курс валют на 11 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України оприлюднив курс валют на неділю, 11 жовтня.
Так вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 44,85 грн. Впав і показник євро — на 2 копійки. Натомість злотий додав одну копійку.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,85 (-1 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,13 (-2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,45 (+1 коп.)
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Так вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 44,85 грн. Впав і показник євро — на 2 копійки. Натомість злотий додав одну копійку.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,85 (-1 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,13 (-2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,45 (+1 коп.)
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