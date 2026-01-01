У трьох областях України зміняться ціни на проїзд в електричках: коли і які тарифи

Від 12 жовтня три області України приєднаються до поетапного переходу на шестизонову систему оплати в приміських поїздах. Так, вартість квитка розраховуватиметься залежно від зони (від 30 до 150 грн), а не за кожен окремий кілометр шляху.Про це повідомила «Укрзалізниця».«Укрзалізниця» продовжує запроваджувати шестизонову систему тарифікації проїзду в приміських поїздах. Від 12 жовтня оновлені тарифи почнуть діяти у Вінницькій, Хмельницькій і Сумській областях.Відповідно до нової системи, ціна квитка залежатиме від тарифної зони, а не від кількості подоланих кілометрів.