У трьох областях України зміняться ціни на проїзд в електричках: коли і які тарифи
Сьогодні, 07:15
Від 12 жовтня три області України приєднаються до поетапного переходу на шестизонову систему оплати в приміських поїздах. Так, вартість квитка розраховуватиметься залежно від зони (від 30 до 150 грн), а не за кожен окремий кілометр шляху.
Про це повідомила «Укрзалізниця».
«Укрзалізниця» продовжує запроваджувати шестизонову систему тарифікації проїзду в приміських поїздах. Від 12 жовтня оновлені тарифи почнуть діяти у Вінницькій, Хмельницькій і Сумській областях.
Відповідно до нової системи, ціна квитка залежатиме від тарифної зони, а не від кількості подоланих кілометрів.
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Про це повідомила «Укрзалізниця».
«Укрзалізниця» продовжує запроваджувати шестизонову систему тарифікації проїзду в приміських поїздах. Від 12 жовтня оновлені тарифи почнуть діяти у Вінницькій, Хмельницькій і Сумській областях.
Відповідно до нової системи, ціна квитка залежатиме від тарифної зони, а не від кількості подоланих кілометрів.
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