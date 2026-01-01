Навчається на психолога, працює і волонтерить: історія 18-річної студентки

Єлизавета Данильченко вивчає психологію, працює адміністратором у батутному центрі та волонтерить помічницею вихователя у дитсадку, що діє при релігійній місії «Карітас-Спес».



Благодійництвом почала займатися з мамою після того, як у 2022-му переїхала з рідного Краматорська до Луцька і сама отримувала допомогу від волонтерів, розповіла



«Напевно, через волонтерство я і соціалізувалася, тому що почала бачитися з іншими людьми. Це покращило мій психологічний стан, що я не тільки отримую, а й надаю допомогу», — розповідає Єлизавета Данильченко.



Єлизавета Данильченко. Студентка



Ліза пробувала себе в акторстві, навчалася у Волинському фаховому коледжі культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського, але з часом, зізнається, «вигоріла». Тоді згадала, що у таких станах допомагає психологія, яку почала вивчати мама.



«Я бачила, скільки щасливих, вдячних людей йшло від неї, і мене це так надихало. З дитинства мені було важливо зрозуміти, що відчуваю я, хотіла зрозуміти людей і чому вони вчиняють саме так», — каже студентка.



18-річна Єлизавета Данильченко вивчає психологію, працює адміністратором у батутному центрі та волонтерить помічницею вихователя у дитсадку, що діє при релігійній місії «Карітас-Спес».



Благодійництвом почала займатися з мамою після того, як у 2022-му переїхала з рідного Краматорська до Луцька і сама отримувала допомогу від волонтерів, розповіла Суспільному дівчина.



«Напевно, через волонтерство я і соціалізувалася, тому що почала бачитися з іншими людьми. Це покращило мій психологічний стан, що я не тільки отримую, а й надаю допомогу», — розповідає Єлизавета Данильченко.



Ліза пробувала себе в акторстві, навчалася у Волинському фаховому коледжі культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського, але з часом, зізнається, «вигоріла». Тоді згадала, що у таких станах допомагає психологія, яку почала вивчати мама.



«Я бачила, скільки щасливих, вдячних людей йшло від неї, і мене це так надихало. З дитинства мені було важливо зрозуміти, що відчуваю я, хотіла зрозуміти людей і чому вони вчиняють саме так», — каже студентка.



Вона впевнена, що у воєнний час потреба у фахівцях з психологічною освітою зростає. Водночас вона намагається підтримати батька, який воює.



«До цього має бути талант. Людина, яка не любить інших людей, не зможе стати психологом, тому що вона має хотіти зрозуміти людину», — пояснює вона.



У «Карітас-Спес» Ліза волонтерить понад два роки. За цей час спробувала себе у різних активностях: від роздачі гуманітарної допомоги до участі у святах як організаторка руханок.



Наразі працює помічницею вихователя у дитячому садку: слідкує, аби діти поїли, допомагає їм за потреби та спостерігає за поведінкою під час групових занять.



Дитсадок працює у будні дні. Серед його вихованців є діти з аутизмом. Ліза каже: любить працювати з молодшими.



«Можливо, вони через зріст приймають мене за свою. Але також я дуже багато працюю саме з підлітками», — додає вона.



Робочий день у дитсадку починає о 8:30 і завершує о 13:00, адже опісля йде на іншу роботу.



Єлизавета Данильченко. Адміністраторка



У Краматорську сім'я Данильченків мала два батутних центри. Звідти до Луцька вони перевезли кілька батутів якраз перед тим, як розбомбили торговий центр, де вони діяли, розповідає Єлизавета.



«Мені завжди щастило, тому що в моєї мами була агенція свят, аніматори, піньяти, кульки. Тому мені всі заздрили в дитинстві», — пригадує Єлизавета.



Тепер вона допомагає мамі, працюючи пів дня адміністратором, а також аніматором на днях народження. Її улюблений образ — поні з мультфільму «My little pony»????



«Я планую поєднувати роботу з навчанням, тому що хто, як не я, допоможе мамі. Я поєднувала з навчанням і інші роботи, коли грала актрисою в драмтеатрі та театрі ляльок, промоутером, координатором волонтерського руху чи вожатою», — перелічує вона.



У вільний час, на перервах, дівчина любить почитати чи помалювати. Особливо останнім часом любить робити штрихування.



«Дуже люблю ручками. Мені достатньо чорної та червоної ручки, щоб намалювати малюночок, скетч», — додає вона.



Єлизавета Данильченко. ВПО



«У людей з Донбасу є такий момент, коли твоя українська стає літературною — дуже чути, що ти не все життя нею розмовляла. Мене питали: "А ти не з Луцька, правда?". Я трішки додала суржику, аби не сильно виділятися», — зізнається дівчина.



Пригадує, що інтегруватися у нове середовище було непросто після того, як нові знайомі дізнавалися, звідки вона родом, але з часом вдалося заприятелювати з однолітками. Нелегко було й призвичаїтися до нових умов життя.



«Я була звикла до постійних вибухів і тривог. Якщо в Луцьку вона погуде шість разів і виключиться, то в Краматорську гуділа на постійній основі. І коли я чула сирену, то в мене ставалася панічна атака. Я лягала на землю, закривала вуха», — додає вона.



Наразі вона прагне зосередитися на волонтерстві, адже для неї це також і практика навичок, необхідних для подальшої роботи психологом — уміння працювати з людьми та вести розмову таким чином, аби допомогти їм розкритися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18-річнавивчає психологію, працює адміністратором у батутному центрі та волонтерить помічницею вихователя у дитсадку, що діє при релігійній місії «Карітас-Спес».Благодійництвом почала займатися з мамою після того, як у 2022-му переїхала з рідного Краматорська до Луцька і сама отримувала допомогу від волонтерів, розповіла Суспільному дівчина.«Напевно, через волонтерство я і соціалізувалася, тому що почала бачитися з іншими людьми. Це покращило мій психологічний стан, що я не тільки отримую, а й надаю допомогу», — розповідає Єлизавета Данильченко.Ліза пробувала себе в акторстві, навчалася у Волинському фаховому коледжі культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського, але з часом, зізнається, «вигоріла». Тоді згадала, що у таких станах допомагає психологія, яку почала вивчати мама.«Я бачила, скільки щасливих, вдячних людей йшло від неї, і мене це так надихало. З дитинства мені було важливо зрозуміти, що відчуваю я, хотіла зрозуміти людей і чому вони вчиняють саме так», — каже студентка.18-річна Єлизавета Данильченко вивчає психологію, працює адміністратором у батутному центрі та волонтерить помічницею вихователя у дитсадку, що діє при релігійній місії «Карітас-Спес».Благодійництвом почала займатися з мамою після того, як у 2022-му переїхала з рідного Краматорська до Луцька і сама отримувала допомогу від волонтерів, розповіла Суспільному дівчина.«Напевно, через волонтерство я і соціалізувалася, тому що почала бачитися з іншими людьми. Це покращило мій психологічний стан, що я не тільки отримую, а й надаю допомогу», — розповідає Єлизавета Данильченко.Ліза пробувала себе в акторстві, навчалася у Волинському фаховому коледжі культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського, але з часом, зізнається, «вигоріла». Тоді згадала, що у таких станах допомагає психологія, яку почала вивчати мама.«Я бачила, скільки щасливих, вдячних людей йшло від неї, і мене це так надихало. З дитинства мені було важливо зрозуміти, що відчуваю я, хотіла зрозуміти людей і чому вони вчиняють саме так», — каже студентка.Вона впевнена, що у воєнний час потреба у фахівцях з психологічною освітою зростає. Водночас вона намагається підтримати батька, який воює.«До цього має бути талант. Людина, яка не любить інших людей, не зможе стати психологом, тому що вона має хотіти зрозуміти людину», — пояснює вона.У «Карітас-Спес» Ліза волонтерить понад два роки. За цей час спробувала себе у різних активностях: від роздачі гуманітарної допомоги до участі у святах як організаторка руханок.Наразі працює помічницею вихователя у дитячому садку: слідкує, аби діти поїли, допомагає їм за потреби та спостерігає за поведінкою під час групових занять.Дитсадок працює у будні дні. Серед його вихованців є діти з аутизмом. Ліза каже: любить працювати з молодшими.«Можливо, вони через зріст приймають мене за свою. Але також я дуже багато працюю саме з підлітками», — додає вона.Робочий день у дитсадку починає о 8:30 і завершує о 13:00, адже опісля йде на іншу роботу.У Краматорську сім'я Данильченків мала два батутних центри. Звідти до Луцька вони перевезли кілька батутів якраз перед тим, як розбомбили торговий центр, де вони діяли, розповідає Єлизавета.«Мені завжди щастило, тому що в моєї мами була агенція свят, аніматори, піньяти, кульки. Тому мені всі заздрили в дитинстві», — пригадує Єлизавета.Тепер вона допомагає мамі, працюючи пів дня адміністратором, а також аніматором на днях народження. Її улюблений образ — поні з мультфільму «My little pony»????«Я планую поєднувати роботу з навчанням, тому що хто, як не я, допоможе мамі. Я поєднувала з навчанням і інші роботи, коли грала актрисою в драмтеатрі та театрі ляльок, промоутером, координатором волонтерського руху чи вожатою», — перелічує вона.У вільний час, на перервах, дівчина любить почитати чи помалювати. Особливо останнім часом любить робити штрихування.«Дуже люблю ручками. Мені достатньо чорної та червоної ручки, щоб намалювати малюночок, скетч», — додає вона.«У людей з Донбасу є такий момент, коли твоя українська стає літературною — дуже чути, що ти не все життя нею розмовляла. Мене питали: "А ти не з Луцька, правда?". Я трішки додала суржику, аби не сильно виділятися», — зізнається дівчина.Пригадує, що інтегруватися у нове середовище було непросто після того, як нові знайомі дізнавалися, звідки вона родом, але з часом вдалося заприятелювати з однолітками. Нелегко було й призвичаїтися до нових умов життя.«Я була звикла до постійних вибухів і тривог. Якщо в Луцьку вона погуде шість разів і виключиться, то в Краматорську гуділа на постійній основі. І коли я чула сирену, то в мене ставалася панічна атака. Я лягала на землю, закривала вуха», — додає вона.Наразі вона прагне зосередитися на волонтерстві, адже для неї це також і практика навичок, необхідних для подальшої роботи психологом — уміння працювати з людьми та вести розмову таким чином, аби допомогти їм розкритися.

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