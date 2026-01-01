На Волині ремонтують трасу Київ – Ковель – Ягодин

На міжнародній автомобільній дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин на різних ділянках Волинської області виконують роботи з експлуатаційного утримання. Дорожники ремонтують покриття, оновлюють розмітку, укріплюють узбіччя та очищають водовідвідні споруди.Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області, роботи виконують підрядні підприємства, щоб підтримувати дорогу в належному стані та забезпечувати безпеку руху.Зокрема, на трасі герметизують тріщини в дорожньому покритті, ліквідовують ями пневмоструменевим методом, наносять горизонтальну розмітку на пішохідних переходах. Також дорожники укріплюють узбіччя асфальтогранулятом, засипають промоїни та ділянки просідання.Окрім ремонту покриття, працівники очищають водовідвідні лотки, обкошують узбіччя та роздільні смуги, прибирають зупинки громадського транспорту й автопавільйони.Траса М-07 Київ – Ковель – Ягодин є одним із головних маршрутів, що сполучає столицю України з українсько-польським кордоном. Нею проходить значна частина пасажирських і вантажних перевезень.У Службі відновлення наголошують, що експлуатаційне утримання допомагає запобігати подальшому руйнуванню покриття, забезпечувати відведення води та підтримувати належну видимість дорожньої розмітки й технічних засобів організації руху.Водіїв закликають бути уважними на ділянках проведення робіт, дотримуватися швидкісного режиму, звертати увагу на тимчасові дорожні знаки та бути обережними поблизу працівників і дорожньої техніки.