Курс валют на 10 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курс валют на 10 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий
Національний банк України оприлюднив курс валют на суботу, 10 жовтня.

Так вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 44,85 грн. Впав і показник євро — на 2 копійки. Натомість злотий додав одну копійку.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 44,85 (-1 коп.)

Курс євро
1 євро — 50,13 (-2 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,45 (+1 коп.)

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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