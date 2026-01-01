Ворожа атака: у Луцьку пролунав вибух

У Луцьку вночі 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунав вибух. У місті залучені до роботи по ворожих цілях сили Протиповітряної оборони.Повітряну тривогу у Волинській області в різних районах почали оголошувати приблизно з 1 годині 12 хвилин вночі 10 жовтня. На регіон зі сходу рухалися реактивні безпілотники російської армії, про що інформували Повітряні сили.В епіцентрі удару ворога опинився Луцьк, обласний центр. Щонайменше один гучний вибух було чутно у місті. Секретар міської радипідтвердив, що у місті працює ППО.