Ворожа атака: у Луцьку пролунав вибух
Сьогодні, 04:38
У Луцьку вночі 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунав вибух. У місті залучені до роботи по ворожих цілях сили Протиповітряної оборони.
Що відомо про обстріл Луцька вночі 10 жовтня
Повітряну тривогу у Волинській області в різних районах почали оголошувати приблизно з 1 годині 12 хвилин вночі 10 жовтня. На регіон зі сходу рухалися реактивні безпілотники російської армії, про що інформували Повітряні сили.
В епіцентрі удару ворога опинився Луцьк, обласний центр. Щонайменше один гучний вибух було чутно у місті. Секретар міської ради Андрій Разумовський підтвердив, що у місті працює ППО.
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Що відомо про обстріл Луцька вночі 10 жовтня
Повітряну тривогу у Волинській області в різних районах почали оголошувати приблизно з 1 годині 12 хвилин вночі 10 жовтня. На регіон зі сходу рухалися реактивні безпілотники російської армії, про що інформували Повітряні сили.
В епіцентрі удару ворога опинився Луцьк, обласний центр. Щонайменше один гучний вибух було чутно у місті. Секретар міської ради Андрій Разумовський підтвердив, що у місті працює ППО.
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