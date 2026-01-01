Чи очікувати магнітні бурі 10 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У суботу, 10 жовтня, очікуються середні магнітні бурі.
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у суботу геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – пояснюють у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у суботу геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – пояснюють у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 10 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:30
10 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Не через дефіцит електрики: в «Укренерго» пояснили, чому насправді вимикають світло
09 жовтня, 23:19
Як врятувати техніку й уникнути замикань у разі відключень електроенергії. Поради ДСНС Волині
09 жовтня, 22:42
На Волині мотополіція завершила сезон
09 жовтня, 22:12