Чи очікувати магнітні бурі 10 жовтня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 10 жовтня: прогноз
У суботу, 10 жовтня, очікуються середні магнітні бурі.

За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень).

Як повідомляють у Meteoprog, у суботу геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – пояснюють у повідомленні.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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