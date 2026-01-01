Росія від ночі обстрілює енергетику Львівщини
Сьогодні, 15:58
У ніч на 20 жовтня російська армія атакувала енергетику Львівської області. Вдень атака продовжилась. Через удари дронів без світла майже 17 тисяч абонентів.
Про це написав начальник ОВА Максим Козицький.
Знеструмлено 16000 жителів у Яворівському районі та понад 1200 – у Шептицькому. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Під час попередньої повітряної тривоги в Яворівському районі також постраждав працівник поліції охорони. Чоловіка госпіталізували. Остання повітряна тривога на Львівщині минула без наслідків.
«Ворог атакував реактивними безпілотниками об’єкти енергетики в різних районах нашої області», – розповів Козицький зранку.
На території Солонківської громади пошкоджені покрівлі житлового та двох дачних будинків.
За словами Козицького, ворожі безпілотники рухалися на великій швидкості і часто змінювали курс.
«Ситуацію ускладнював туман, але навіть за таких умов нашим воїнам вдалося ефективно відпрацювати по ворожих БпЛА. Дякую нашим захисникам за професіоналізм. Дякую всім, хто не ігнорує небезпеку», – зазначив він.
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Про це написав начальник ОВА Максим Козицький.
Знеструмлено 16000 жителів у Яворівському районі та понад 1200 – у Шептицькому. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Під час попередньої повітряної тривоги в Яворівському районі також постраждав працівник поліції охорони. Чоловіка госпіталізували. Остання повітряна тривога на Львівщині минула без наслідків.
«Ворог атакував реактивними безпілотниками об’єкти енергетики в різних районах нашої області», – розповів Козицький зранку.
На території Солонківської громади пошкоджені покрівлі житлового та двох дачних будинків.
За словами Козицького, ворожі безпілотники рухалися на великій швидкості і часто змінювали курс.
«Ситуацію ускладнював туман, але навіть за таких умов нашим воїнам вдалося ефективно відпрацювати по ворожих БпЛА. Дякую нашим захисникам за професіоналізм. Дякую всім, хто не ігнорує небезпеку», – зазначив він.
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