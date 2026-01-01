Росія від ночі обстрілює енергетику Львівщини

У ніч на 20 жовтня російська армія атакувала енергетику Львівської області. Вдень атака продовжилась. Через удари дронів без світла майже 17 тисяч абонентів.Про це написав начальник ОВАЗнеструмлено 16000 жителів у Яворівському районі та понад 1200 – у Шептицькому. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.Під час попередньої повітряної тривоги в Яворівському районі також постраждав працівник поліції охорони. Чоловіка госпіталізували. Остання повітряна тривога на Львівщині минула без наслідків.«Ворог атакував реактивними безпілотниками об’єкти енергетики в різних районах нашої області», – розповів Козицький зранку.На території Солонківської громади пошкоджені покрівлі житлового та двох дачних будинків.За словами Козицького, ворожі безпілотники рухалися на великій швидкості і часто змінювали курс.«Ситуацію ускладнював туман, але навіть за таких умов нашим воїнам вдалося ефективно відпрацювати по ворожих БпЛА. Дякую нашим захисникам за професіоналізм. Дякую всім, хто не ігнорує небезпеку», – зазначив він.