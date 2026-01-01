У Ковельській громаді розпочали опалювальний сезон





Про це Ігор Чайка.



"Для нас це безумовний пріоритет — першочергово створити затишні й комфортні умови для дітей, пацієнтів та людей, які потребують особливої уваги й піклування", - йдеться в повідомленні.



За словами головного інженера КП «Ковельтепло» Василя Заікіна, усі котельні міста працюють у штатному робочому режимі. Підприємство вчасно та в повному обсязі виконало весь комплекс підготовчих робіт. Запуск теплоносія відбувся планово й без збоїв.



Опалення у житлових будинках увімкнуть, як тільки середньодобова температура повітря упродовж трьох діб поспіль становитиме +8°C і нижче.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельській громаді розпочали подачу тепла в дитячі садки, школи, медичні заклади та установи соціального захисту.Про це повідомив міський голова"Для нас це безумовний пріоритет — першочергово створити затишні й комфортні умови для дітей, пацієнтів та людей, які потребують особливої уваги й піклування", - йдеться в повідомленні.За словами головного інженера КП «Ковельтепло», усі котельні міста працюють у штатному робочому режимі. Підприємство вчасно та в повному обсязі виконало весь комплекс підготовчих робіт. Запуск теплоносія відбувся планово й без збоїв.Опалення у житлових будинках увімкнуть, як тільки середньодобова температура повітря упродовж трьох діб поспіль становитиме +8°C і нижче.

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