Польща не надасть Україні ракети для Patriot

Радослав Сікорський пояснив, чому Варшава не може постачати Києву ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot.



Про це він заявив в інтерв'ю Dziennik.pl, пише



За його словами, після атак США на Іран дефіцит ракет-перехоплювачів посилився, тоді як росія збільшила обсяги виробництва ракет. Сікорський наголосив, що Польща сама не має запасів ракет до Patriot, якими могла б поділитися з Україною, тому закликає передати їх ті країни НАТО, які ще мають такі ресурси.



«Є країни НАТО, які все ще мають такі ресурси для внеску, але Польща не входить до їхнього числа. Польща всіляко підтримує Україну, але тут ми можемо лише приєднатися до закликів до країн, які мають ракети Patriot, поділитися ними з Україною», — сказав голова польського МЗС.



Сікорський також зазначив, що кредит ЄС на 90 мільярдів євро для України ще не вичерпано, а фінансова допомога продовжує надходити.



Водночас, за словами міністра, Європі доведеться знову повернутись до питання використання заморожених активів центрального банку росії для підтримки України.



Потреба в ракетах-перехоплювачах для систем Patriot зростає на тлі посилення російських балістичних атак.



16 жовтня президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив на дефіциті ракет-перехоплювачів. За його словами, таке озброєння Київ отримує не лише від США, але й від європейських партнерів. Глава держави уточнив, що Україна готова домовлятися про постачання невеликих партій ракет — по 2, 5 чи 10 одиниць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справ Польщіпояснив, чому Варшава не може постачати Києву ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot.Про це він заявив в інтерв'ю Dziennik.pl, пише Громадське За його словами, після атак США на Іран дефіцит ракет-перехоплювачів посилився, тоді як росія збільшила обсяги виробництва ракет. Сікорський наголосив, що Польща сама не має запасів ракет до Patriot, якими могла б поділитися з Україною, тому закликає передати їх ті країни НАТО, які ще мають такі ресурси.«Є країни НАТО, які все ще мають такі ресурси для внеску, але Польща не входить до їхнього числа. Польща всіляко підтримує Україну, але тут ми можемо лише приєднатися до закликів до країн, які мають ракети Patriot, поділитися ними з Україною», — сказав голова польського МЗС.Сікорський також зазначив, що кредит ЄС на 90 мільярдів євро для України ще не вичерпано, а фінансова допомога продовжує надходити.Водночас, за словами міністра, Європі доведеться знову повернутись до питання використання заморожених активів центрального банку росії для підтримки України.Потреба в ракетах-перехоплювачах для систем Patriot зростає на тлі посилення російських балістичних атак.16 жовтня президент Українивкотре наголосив на дефіциті ракет-перехоплювачів. За його словами, таке озброєння Київ отримує не лише від США, але й від європейських партнерів. Глава держави уточнив, що Україна готова домовлятися про постачання невеликих партій ракет — по 2, 5 чи 10 одиниць.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію