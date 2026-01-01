У Луцьку помер багаторічний працівник картонно-паперової фабрики Анатолій Давидюк

У Луцьку помер багаторічний працівник картонно-паперової фабрики Анатолій Давидюк
На 70-му році життя відійшов у вічність Давидюк Анатолій Іванович, який присвятив значну частину свого професійного шляху роботі на Луцькій картонно-паперовій фабриці.

Про це повідомили на сторінці Луцької картонно-паперової фабрики.

"Розпочавши свій трудовий шлях на підприємстві молодим фахівцем ще у 1984 році на посаді майстра електроремонтного цеху, він став частиною його історії, зробивши вагомий внесок у становленні фабрики. Згодом Анатолій Іванович працював на посаді начальника електроремонтної дільниці, зарекомендувавши себе як досвідчений професіонал та наставник для молодших поколінь.

Ми знали нашого колегу як помірковану, мудру, порядну та авторитетну людину, достойну найвищої поваги.

У цей скорботний час висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного. Розділяємо ваш біль і сумуємо разом із вами", - йдеться в повідомленні.

Прощання відбудеться завтра, 21 жовтня 2026 року об 11 год. у Будинку Панахиди, за адресою: м. Луцьк, вул. Василя Мойсея, 8.

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Теги: Луцьк, директор, фабрика
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