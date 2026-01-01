Російський дрон вбив водія з Волині на трасі Київ–Одеса: уламок влучив просто в серце
Сьогодні, 20:37
Росіяни систематично забирають життя українців не тільки на фронті, а й далеко за його межами. Від атаки окупантів загинув водій з Волині.
Про це повідомили у Камінь-Каширській територіальній громаді та на сторінці Національного військово-меморіального кладовища
"Під час ранкової російської атаки, на автодорозі М-05 Київ-Одеса загинув Андрій - водій шатлу, який надавав послуги з перевезення з Києва до Національного військового меморіального кладовища.
Він виконував рейс, коли автобус зазнав пошкоджень унаслідок ворожого удару. Андрій був за кермом. Допомагав людям дістатися до Меморіалу, де поховані їхні рідні та побратими", - йдеться у дописі.
У шатлі перебували пасажири. Ніхто з них не постраждав.
У Камінь-Каширській громаді повідомили, що загинув вихідець з громади Андрій Пивоварчук.
"Серед загиблих на трасі Київ — Одеса є водій автобуса Андрій, який здійснював рейс і перевозив людей з Києва до Національного військового меморіального кладовища. Уламок російського дрона пробив лобове скло та влучив чоловікові просто в серце. Ніхто з пасажирів автобуса не постраждав. Наразі рух шатла до військового меморіалу призупинено. Представники меморіалу висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого водія", - повідомляє ТСН.
Нагадаємо, вранці 20 жовтня дрон вдарив по трасі Київ-Одеса. Унаслідок атаки є загиблі та травмовані.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття батькам, рідним, близьким, друзям і колегам загиблого.
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Про це повідомили у Камінь-Каширській територіальній громаді та на сторінці Національного військово-меморіального кладовища
"Під час ранкової російської атаки, на автодорозі М-05 Київ-Одеса загинув Андрій - водій шатлу, який надавав послуги з перевезення з Києва до Національного військового меморіального кладовища.
Він виконував рейс, коли автобус зазнав пошкоджень унаслідок ворожого удару. Андрій був за кермом. Допомагав людям дістатися до Меморіалу, де поховані їхні рідні та побратими", - йдеться у дописі.
У шатлі перебували пасажири. Ніхто з них не постраждав.
У Камінь-Каширській громаді повідомили, що загинув вихідець з громади Андрій Пивоварчук.
"Серед загиблих на трасі Київ — Одеса є водій автобуса Андрій, який здійснював рейс і перевозив людей з Києва до Національного військового меморіального кладовища. Уламок російського дрона пробив лобове скло та влучив чоловікові просто в серце. Ніхто з пасажирів автобуса не постраждав. Наразі рух шатла до військового меморіалу призупинено. Представники меморіалу висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого водія", - повідомляє ТСН.
Нагадаємо, вранці 20 жовтня дрон вдарив по трасі Київ-Одеса. Унаслідок атаки є загиблі та травмовані.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття батькам, рідним, близьким, друзям і колегам загиблого.
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