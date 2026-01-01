Російський дрон вбив водія з Волині на трасі Київ–Одеса: уламок влучив просто в серце

Росіяни систематично забирають життя українців не тільки на фронті, а й далеко за його межами. Від атаки окупантів загинув водій з Волині.Про це повідомили у Камінь-Каширській територіальній громаді та на сторінці Національного військово-меморіального кладовища"Під час ранкової російської атаки, на автодорозі М-05 Київ-Одеса загинув Андрій - водій шатлу, який надавав послуги з перевезення з Києва до Національного військового меморіального кладовища.Він виконував рейс, коли автобус зазнав пошкоджень унаслідок ворожого удару. Андрій був за кермом. Допомагав людям дістатися до Меморіалу, де поховані їхні рідні та побратими", - йдеться у дописі.У шатлі перебували пасажири. Ніхто з них не постраждав.У Камінь-Каширській громаді повідомили, що загинув вихідець з громади"Серед загиблих на трасі Київ — Одеса є водій автобуса Андрій, який здійснював рейс і перевозив людей з Києва до Національного військового меморіального кладовища. Уламок російського дрона пробив лобове скло та влучив чоловікові просто в серце. Ніхто з пасажирів автобуса не постраждав. Наразі рух шатла до військового меморіалу призупинено. Представники меморіалу висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого водія", - повідомляєНагадаємо, вранці 20 жовтняКолектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття батькам, рідним, близьким, друзям і колегам загиблого.