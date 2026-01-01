Ковель ще не зазнавав таких масованих ударів: майже 30 повітряних тривог за чотири дні





Про це Ігор Чайка.



"Безперебійна робота міського господарства під час таких атак — це результат злагодженого алгоритму дій, високої дисципліни та професіоналізму великої кількості людей. Дякую військовим сил протиповітряної оборони, енергетикам, рятувальникам, поліції, екстреним і комунальним службам, які працюють у цілодобовому надзвичайному режимі.



Дякую мешканцям громади за дотримання вимог безпеки та розуміння ситуації. Пам’ятайте, що ваші життя та здоров’я значною мірою залежать від правильної реакції на загрозу. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Бережіть себе та своїх близьких!" - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що найбільше атак цієї ночі зазнав Ковель. Пошкоджено приватну СТО, автостоянку вантажних автомобілів із напівпричепами. Також зафіксовано влучання на території «Епіцентру», де постраждали складські приміщення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Останні кілька діб стали черговим важким іспитом для Ковеля. Лише за чотири дні сигнал повітряної тривоги лунав майже 30 разів. За весь час повномасштабного вторгнення наше місто ще не зазнавало такого масованого натиску й такої інтенсивності ворожих ударів. Ворог цілеспрямовано атакує об’єкти енергетичної інфраструктури та логістики, намагаючись дестабілізувати життя у громаді.Про це повідомив міський голова"Безперебійна робота міського господарства під час таких атак — це результат злагодженого алгоритму дій, високої дисципліни та професіоналізму великої кількості людей. Дякую військовим сил протиповітряної оборони, енергетикам, рятувальникам, поліції, екстреним і комунальним службам, які працюють у цілодобовому надзвичайному режимі.Дякую мешканцям громади за дотримання вимог безпеки та розуміння ситуації. Пам’ятайте, що ваші життя та здоров’я значною мірою залежать від правильної реакції на загрозу. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Бережіть себе та своїх близьких!" - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що найбільше. Пошкоджено приватну СТО, автостоянку вантажних автомобілів із напівпричепами. Також зафіксовано влучання на території «Епіцентру», де постраждали складські приміщення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію