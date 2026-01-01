На Волині дрифтувальники пошкодили 20 соток посіву озимого жита

На Волині дрифтувальники пошкодили 20 соток посіву озимого жита
На землях фермерського господарства, що розташоване на території Поворської громади Ковельського району дрифтери пошкодили посіви озимини.

Про це у телефонному коментарі 20 жовтня Суспільному розповів працівник підприємства Юрій Ірха.

Дрифтувальники пошкодили орієнтовно 20 соток посіву озимого жита. Зі слів Юрія Ірхи, таке правопорушення може розглядатися як хуліганство або псування майна, але до поліції підприємство поки не зверталося.

«Хотіли писати заяву до поліції, але чоловіка, якого підозрюємо у псуванні полів наразі затримали за підозрою у вчинені ним іншої аварії, де загинула неповнолітня дівчина» — сказав Юрій Ірха.

Працівник підприємства додав, що наразі на фермерських полях завершені усі посівні роботи, інших дрифтерів просять не псувати чуже майно.

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Теги: Волинь, дрифтери
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