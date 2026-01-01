У Луцьку патрульні затримали 16-річного водія авто напідпитку
Сьогодні, 13:11
У Луцьку патрульні виявили нетверезого неповнолітнього керманича.
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
Учора, 19 жовтня, на вулиці Винниченка патрульні зупинили автомобіль Audi, який рухався смугою для маршрутних транспортних засобів.
Під час перевірки документів інспектори встановили, що водієві лише 16 років і він не має права керувати автомобілем.
Під час спілкування з юнаком патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти огляд на місці зупинки. Результат приладу Драгер — 0,44 проміле.
Інспектори відсторонили юнака від керування та склали на нього адміністративні протоколи за:
ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права);
ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та ряд інших матеріалів. Бачити менше
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Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
Учора, 19 жовтня, на вулиці Винниченка патрульні зупинили автомобіль Audi, який рухався смугою для маршрутних транспортних засобів.
Під час перевірки документів інспектори встановили, що водієві лише 16 років і він не має права керувати автомобілем.
Під час спілкування з юнаком патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти огляд на місці зупинки. Результат приладу Драгер — 0,44 проміле.
Інспектори відсторонили юнака від керування та склали на нього адміністративні протоколи за:
ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права);
ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та ряд інших матеріалів. Бачити менше
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