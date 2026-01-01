У Луцьку патрульні затримали 16-річного водія авто напідпитку

У Луцьку патрульні виявили нетверезого неповнолітнього керманича.Про це повідомили у патрульній поліції Волині.Учора, 19 жовтня, на вулиці Винниченка патрульні зупинили автомобіль Audi, який рухався смугою для маршрутних транспортних засобів.Під час перевірки документів інспектори встановили, що водієві лише 16 років і він не має права керувати автомобілем.Під час спілкування з юнаком патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти огляд на місці зупинки. Результат приладу Драгер — 0,44 проміле.Інспектори відсторонили юнака від керування та склали на нього адміністративні протоколи за:ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права);ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та ряд інших матеріалів. Бачити менше