У департаменті освіти Луцькради пояснили, хто може користуватися шкільними укриттями





Доступ до них організували з урахуванням навчального процесу, місткості приміщень і вимог безпеки, повідомляє керівник департаменту освіти Луцькради Віталій Бондар, пише



Хто може скористатися укриттям



З 08:00 до 20:00 під час освітнього процесу першочергово укриттями користуються учні, вихованці та працівники закладів. Інші громадяни також можуть зайти, якщо є вільні місця.



У нічний час, у вихідні та святкові дні укриття доступні для всіх охочих відповідно до встановленого порядку доступу. Під час повітряної тривоги люди можуть скористатися ними в межах визначеного режиму роботи.



Що є в укриттях



Залежно від можливостей приміщення, там є:



питна й технічна вода;



бездротовий доступ до інтернету;



санвузли;



місця для сидіння.



В окремих укриттях, які додатково працюють як Пункти незламності або пункти обігріву, є генератори, засоби обігріву та чай із цукром. Для обігріву використовують пічки-буржуйки із запасом дров або теплові гармати.



Що взяти із собою



За можливості варто заздалегідь підготувати документи, питну воду, їжу, теплий одяг, необхідні ліки, аптечку, ліхтарик та інші речі першої необхідності.



Правила перебування



В укритті потрібно зберігати спокій, виконувати вказівки відповідальних осіб, поважати інших людей і не створювати зайвого шуму. Не можна займати більше місця, ніж потрібно, захаращувати проходи й виходи або перешкоджати доступу до засобів безпеки. Також слід дбати про чистоту, майно закладу, дотримуватися правил пожежної безпеки та санітарних норм і за потреби допомагати дітям, людям старшого віку та людям з інвалідністю.



Укриття можна відвідувати з домашніми тваринами, якщо їхні власники контролюють поведінку улюбленців, прибирають за ними та не допускають загрози чи істотного дискомфорту для інших людей.



У приміщеннях заборонено приносити легкозаймисті, вибухонебезпечні, хімічні й токсичні речовини, а також громіздкі речі. Не можна приносити та вживати алкогольні напої й наркотичні засоби, курити, зокрема електронні сигарети, або самовільно вмикати й вимикати вентиляцію, освітлення та інше інженерне обладнання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Укриття закладів освіти Луцької громади доступні для всіх під час повітряних тривог.Доступ до них організували з урахуванням навчального процесу, місткості приміщень і вимог безпеки, повідомляє керівник департаменту освіти Луцькради, пише misto.media З 08:00 до 20:00 під час освітнього процесу першочергово укриттями користуються учні, вихованці та працівники закладів. Інші громадяни також можуть зайти, якщо є вільні місця.У нічний час, у вихідні та святкові дні укриття доступні для всіх охочих відповідно до встановленого порядку доступу. Під час повітряної тривоги люди можуть скористатися ними в межах визначеного режиму роботи.Залежно від можливостей приміщення, там є:питна й технічна вода;бездротовий доступ до інтернету;санвузли;місця для сидіння.В окремих укриттях, які додатково працюють як Пункти незламності або пункти обігріву, є генератори, засоби обігріву та чай із цукром. Для обігріву використовують пічки-буржуйки із запасом дров або теплові гармати.За можливості варто заздалегідь підготувати документи, питну воду, їжу, теплий одяг, необхідні ліки, аптечку, ліхтарик та інші речі першої необхідності.В укритті потрібно зберігати спокій, виконувати вказівки відповідальних осіб, поважати інших людей і не створювати зайвого шуму. Не можна займати більше місця, ніж потрібно, захаращувати проходи й виходи або перешкоджати доступу до засобів безпеки. Також слід дбати про чистоту, майно закладу, дотримуватися правил пожежної безпеки та санітарних норм і за потреби допомагати дітям, людям старшого віку та людям з інвалідністю.Укриття можна відвідувати з домашніми тваринами, якщо їхні власники контролюють поведінку улюбленців, прибирають за ними та не допускають загрози чи істотного дискомфорту для інших людей.У приміщеннях заборонено приносити легкозаймисті, вибухонебезпечні, хімічні й токсичні речовини, а також громіздкі речі. Не можна приносити та вживати алкогольні напої й наркотичні засоби, курити, зокрема електронні сигарети, або самовільно вмикати й вимикати вентиляцію, освітлення та інше інженерне обладнання.

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