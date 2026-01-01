На Волині трактор підірвався на міні: є загиблий
Сьогодні, 10:09
Неподалік села Гірки на Любешівщині 19 жовтня під час рубки дерев трактор, за попередньою інформацією, наїхав на протитанкову міну.
Про це пише видання «Нове життя».
Внаслідок вибуху загинув мешканець Мукошина, ще один чоловік зазнав тяжких травм, доставлений до медичного закладу.
Інформацію про подію журналістам «Нового життя» підтвердила речниця Головного управління Національної поліції у Волинській області Ольга Бузулук.
Наразі поліція встановлює всі обставини нещасного випадку.
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Про це пише видання «Нове життя».
Внаслідок вибуху загинув мешканець Мукошина, ще один чоловік зазнав тяжких травм, доставлений до медичного закладу.
Інформацію про подію журналістам «Нового життя» підтвердила речниця Головного управління Національної поліції у Волинській області Ольга Бузулук.
Наразі поліція встановлює всі обставини нещасного випадку.
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