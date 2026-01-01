На Волині трактор підірвався на міні: є загиблий





Про це пише видання



Внаслідок вибуху загинув мешканець Мукошина, ще один чоловік зазнав тяжких травм, доставлений до медичного закладу.



Інформацію про подію журналістам «Нового життя» підтвердила речниця Головного управління Національної поліції у Волинській області Ольга Бузулук.



Наразі поліція встановлює всі обставини нещасного випадку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неподалік села Гірки на Любешівщині 19 жовтня під час рубки дерев трактор, за попередньою інформацією, наїхав на протитанкову міну.Про це пише видання «Нове життя» Внаслідок вибуху загинув мешканець Мукошина, ще один чоловік зазнав тяжких травм, доставлений до медичного закладу.Інформацію про подію журналістам «Нового життя» підтвердила речниця Головного управління Національної поліції у Волинській областіНаразі поліція встановлює всі обставини нещасного випадку.

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