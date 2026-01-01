У Луцьку на Ковельській – аварія: зіткнулися автівки

У Луцьку на Ковельській – аварія: зіткнулися автівки
Сьогодні, 20 жовтня, у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці.

З їхніх слів, на вулиці Ковельській зіткнулися автомобілі.

Аварія сталася близько 9 години ранку. Транспортні засоби зазнали пошкодження.

На місці події працює патрульна поліція.

Деталі - згодом.
У Луцьку на Ковельській – аварія: зіткнулися автівки
У Луцьку на Ковельській – аварія: зіткнулися автівки
У Луцьку на Ковельській – аварія: зіткнулися автівки
У Луцьку на Ковельській – аварія: зіткнулися автівки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку Росія вдарила по двох підстанціях, - міська рада
У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині трактор підірвався на міні: є загиблий
Сьогодні, 10:09
Щогодини цієї ночі Росія атакувала Волинь «шахедами»: у Ковелі - влучання в «Епіцентр», СТО та автостоянку
Сьогодні, 09:51
У Луцьку на Ковельській – аварія: зіткнулися автівки
Сьогодні, 09:17
Росія атакувала західні області України, під ударом були Київщина та Харківщина: головне про нічні російські обстріли
Сьогодні, 09:06
На Волині любителі дрифту нищать засіяні поля: фермери звернулися до поліції
Сьогодні, 08:20
Медіа
відео
1/8