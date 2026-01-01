У Луцьку на Ковельській – аварія: зіткнулися автівки





Про це інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці.



З їхніх слів, на вулиці Ковельській зіткнулися автомобілі.



Аварія сталася близько 9 години ранку. Транспортні засоби зазнали пошкодження.



На місці події працює патрульна поліція.



Деталі - згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 20 жовтня, у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про цеповідомили очевидці.З їхніх слів, на вулиці Ковельській зіткнулися автомобілі.Аварія сталася близько 9 години ранку. Транспортні засоби зазнали пошкодження.На місці події працює патрульна поліція.Деталі - згодом.

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