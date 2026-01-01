У Луцьку на Ковельській – аварія: зіткнулися автівки
Сьогодні, 09:17
Сьогодні, 20 жовтня, у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці.
З їхніх слів, на вулиці Ковельській зіткнулися автомобілі.
Аварія сталася близько 9 години ранку. Транспортні засоби зазнали пошкодження.
На місці події працює патрульна поліція.
Деталі - згодом.
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Про це інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці.
З їхніх слів, на вулиці Ковельській зіткнулися автомобілі.
Аварія сталася близько 9 години ранку. Транспортні засоби зазнали пошкодження.
На місці події працює патрульна поліція.
Деталі - згодом.
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