На Волині любителі дрифту нищать засіяні поля: фермери звернулися до поліції





Про це йдеться у дописі Жанни Оставської, передає



У господарстві зазначили, що вже неодноразово просили водіїв не їздити по посівах, однак такі випадки, за їхніми словами, продовжуються. Тому фермери планують звернутися до правоохоронних органів, щоб встановити причетних до пошкодження полів і домогтися відшкодування збитків.



У повідомленні наголошують, що на полях уже провели посівні роботи, а сільськогосподарські угіддя є об’єктами господарської діяльності.



Представники господарства закликали водіїв не використовувати поля для дрифту й обирати для катання спеціально облаштовані місця.



«Давайте поважати чужу працю», – йдеться у зверненні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фермерське господарство «ВЕСТ АГРО ПРОДУКТ» заявило про намір звернутися до правоохоронців через дрифт автомобілів на сільськогосподарських полях. Власники посівів стверджують, що такі заїзди завдають збитків, і вимагають припинити їзду по полях.Про це йдеться у дописі, передає "Конкурент" У господарстві зазначили, що вже неодноразово просили водіїв не їздити по посівах, однак такі випадки, за їхніми словами, продовжуються. Тому фермери планують звернутися до правоохоронних органів, щоб встановити причетних до пошкодження полів і домогтися відшкодування збитків.У повідомленні наголошують, що на полях уже провели посівні роботи, а сільськогосподарські угіддя є об’єктами господарської діяльності.Представники господарства закликали водіїв не використовувати поля для дрифту й обирати для катання спеціально облаштовані місця.«Давайте поважати чужу працю», – йдеться у зверненні.

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