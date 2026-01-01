Які дрова можна безкоштовно збирати в лісі: що дозволено, а за що оштрафують





Чи можна брати дрова в лісі без дозволу



Не вся деревина, яка лежить у лісі, автоматично є безкоштовними дровами. Особливо важливо відрізняти природні матеріали, які можна збирати без шкоди для лісу, від заготівлі деревини.



Лісовий кодекс України передбачає різні форми використання лісових ресурсів. Заготівля деревини належить до спеціального використання, а для тимчасового користування лісовою ділянкою для відповідних робіт може знадобитися спеціальний дозвіл.



Тому правило просте: якщо для отримання деревини потрібно пошкодити, спиляти або зрубати дерево, самостійно робити цього не варто.



Які дрова можна збирати в лісі



Найбезпечніший варіант — не чіпати живі дерева, а збирати те, що вже природним шляхом опинилося на землі, якщо це дозволено на конкретній ділянці та не завдає шкоди лісу.



Йдеться, зокрема, про:



сухі гілки;



хмиз;



опале листя;



хвою;



кору та інші природні матеріали.



Водночас не варто сприймати будь-яке сухе дерево як таке, що автоматично можна забрати на дрова. Якщо для його заготівлі необхідно пиляти стовбур або використовувати інструмент, ситуація вже відрізняється від простого збирання гілок.



Закон також передбачає можливість загального використання лісових ресурсів, однак воно має здійснюватися з дотриманням установлених правил. Побічні лісові користування, наприклад, повинні відбуватися без заподіяння шкоди лісу.



Чи можна пиляти сухі дерева на дрова



Саме тут часто виникає плутанина. Людина може побачити в лісі сухе або повалене дерево і вирішити, що його можна безперешкодно розпиляти та забрати.



Але сухостій або повалена деревина не означає, що її можна самовільно заготовляти. Якщо для отримання дров потрібно спилювати стовбур, рубати дерево або проводити інші роботи із заготівлі деревини, слід спочатку з’ясувати правила для конкретної лісової ділянки.



Лісовий кодекс заносить заготівлю деревини до спеціального використання лісових ресурсів.



Що буде за самовільну заготівлю деревини



Найбільший ризик виникає тоді, коли людина самостійно вирубує дерева або вивозить деревину без необхідних документів.



Важливо розуміти, що проблема може бути не лише у самому факті використання сокири чи пилки. Значний обсяг деревини без підтвердження її законного походження також може викликати питання у контролюючих або правоохоронних органів.



За незаконну заготівлю деревини залежно від обставин може наставати адміністративна або кримінальна відповідальність.



Тому бажання заощадити на опаленні може обернутися значно більшими витратами, якщо самостійна заготівля буде визнана незаконною.



Як законно заготовити дрова на зиму



Якщо потрібно отримати саме дров’яну деревину, а не просто назбирати сухих гілок, найкраще діяти офіційно.



Передусім варто звернутися до відповідального лісокористувача або місцевого лісового господарства. Там можна дізнатися:



чи є ділянки, де дозволена заготівля;



які види робіт дозволені;



який обсяг деревини можна заготовити;



які документи необхідні;



які вимоги діють щодо породи та кількості деревини.



Для відповідних робіт може використовуватися лісорубний квиток — документ, який дає право на заготівлю деревини в установленому порядку.



Чого точно не варто робити в лісі



Щоб не мати проблем із законом, не слід самостійно:



рубати живі дерева;



спилювати дерева без відповідного дозволу;



вивозити великі обсяги деревини без документів;



вважати будь-яке повалене дерево «нічийним»;



заготовляти деревину там, де діють спеціальні обмеження.



Також необхідно враховувати, що правила можуть відрізнятися залежно від статусу лісової ділянки. Особливо уважними потрібно бути на територіях природно-заповідного фонду та інших природоохоронних землях.

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