Долар повернувся до позначки 45 грн: офіційний курс НБУ на 20 жовтня





Про це йдеться на сайті НБУ.



Офіційний курс американського долара зросте на 14 копійок. Водночас євро подорожчає на 4 копійки.



Центробанк встановив такі котирування (у порівнянні з показниками 19 жовтня):



1 долар США – 45,00 грн (проти 44,86 грн);

1 євро – 50,53 грн (проти 50,49 грн).



Отже, регулятор дещо послабив національну валюту відносно обох ключових грошових одиниць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України оприлюднив офіційний курс основних іноземних валют на вівторок, 20 жовтня 2026 року.Про це йдеться на сайті НБУ.Офіційний курс американського долара зросте на 14 копійок. Водночас євро подорожчає на 4 копійки.Центробанк встановив такі котирування (у порівнянні з показниками 19 жовтня):1 долар США – 45,00 грн (проти 44,86 грн);1 євро – 50,53 грн (проти 50,49 грн).Отже, регулятор дещо послабив національну валюту відносно обох ключових грошових одиниць.

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