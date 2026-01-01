20 жовтня на Волині: гортаючи календар

20 жовтня на Волині: гортаючи календар
Цього дня день народження святкує заслужений лікар України вищої кваліфікаційної категорії Лідія Шепель (на фото).

Окрім того, сьогодні особисте свято відзначає мандрівник Тарас Сиротюк.

За православним календарем 20 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали Олександром, Артемом, Іваном, Леонідом, Михайлом, Миколою, Павлом, Петром, Іриною.

20 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день статистики, Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози.

20 жовтня 1992 року за наказом голови Державного Комітету у справах охорони державного кордону України сформували Луцький загін прикордонного контролю. Цей день став днем частини.

У світі цього дня відзначають Міжнародний день кухаря і кулінара та Міжнародний день авіадиспетчера.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку Росія вдарила по двох підстанціях, - міська рада
У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
20 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Києві на Печерську сталася стрілянина в ТЦК, поранено поліцейських та військових
19 жовтня, 23:19
Компанія Добкіних взяла в оренду 26,6 гектара землі під Луцьком
19 жовтня, 22:43
Доцента університету в Луцьку оштрафували за хабарництво
19 жовтня, 22:12
На Волині в укриттях може поміститися лише 48% населення
19 жовтня, 21:45
Медіа
відео
1/8