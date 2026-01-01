У Києві на Печерську сталася стрілянина в ТЦК, поранено поліцейських та військових





Про це повідомляє Національна поліція України в Telegram.



Правоохоронці зазначили, що в результаті стрілянини було поранено трьох поліцейських і трьох військовослужбовців. Постраждалих госпіталізували, їм надають потрібну медичну допомогу.



При цьому стрілець був затриманий. На місці працює слідчо-оперативна група територіального та головного управління поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Печерському районі Києва у будівлі ТЦК пролунала стрілянина. Попередньо, вогонь відкрив чоловік, якого туди доставили за порушення правил мобілізації.Про це повідомляє Національна поліція України в Telegram.Правоохоронці зазначили, що в результаті стрілянини було поранено трьох поліцейських і трьох військовослужбовців. Постраждалих госпіталізували, їм надають потрібну медичну допомогу.При цьому стрілець був затриманий. На місці працює слідчо-оперативна група територіального та головного управління поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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