У Києві на Печерську сталася стрілянина в ТЦК, поранено поліцейських та військових

У Печерському районі Києва у будівлі ТЦК пролунала стрілянина. Попередньо, вогонь відкрив чоловік, якого туди доставили за порушення правил мобілізації.

Про це повідомляє Національна поліція України в Telegram.

Правоохоронці зазначили, що в результаті стрілянини було поранено трьох поліцейських і трьох військовослужбовців. Постраждалих госпіталізували, їм надають потрібну медичну допомогу.

При цьому стрілець був затриманий. На місці працює слідчо-оперативна група територіального та головного управління поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.


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Теги: ТЦК, мобілізація, скандал, стрілянина
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