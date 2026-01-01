Доцента університету в Луцьку оштрафували за хабарництво

Доцента університету в Луцьку оштрафували за хабарництво
Луцький міськрайонний суд визнав винним 43-річного викладача Олександра Чапюка, який отримав 3 тис. доларів за обіцянку посприяти у вступі двох абітурієнтів до Технічного фахового коледжу ЛНТУ. За скоєне чоловіку призначили 136 тис. грн штрафу, передає zaxid.net.

Як йдеться у вироку від 13 жовтня, влітку цього року доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького національного технічного університету Олександр Чапюк запропонував організувати вступ двох абітурієнтів до коледжу за 3 тис. доларів.

13 серпня обвинувачений повторно попросив передати йому гроші й наступного дня отримав обумовлену суму на автозаправці WOG у Луцьку.

Суд врахував, що чоловік раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується, самостійно виховує двох малолітніх дітей і перерахував 300 тис. грн на підтримку Сил оборони України.

Суддя Анатолій Марчук визнав Олександра Чапюка винним за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом) і призначив йому 136 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що на сайті Луцького національного технічного університету Олександр Чапюк представлений як доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії. Згідно з опублікованою там біографією, він працює у ЛНТУ з 2008 року.

В університеті він розпочав роботу асистентом, у 2010 році став старшим викладачем, а у 2012 році – доцентом кафедри. Водночас наразі невідомо, чи продовжує Олександр Чапюк працювати в навчальному закладі.



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Теги: суд, покарання
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