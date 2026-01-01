На Волині в укриттях може поміститися лише 48% населення
Сьогодні, 21:45
За інформацією Головного управління ДСНС у Волинській області, фонд захисних споруд налічує 2399 об’єктів, які дають змогу укрити понад 48% населення області.
Про це говорили на оперативній нараді у Волинській ОВА, повідомив в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.
"Водночас державний орієнтир до кінця 2026 року – 65%. Для його досягнення необхідно збільшити фонд приблизно на 1100 укриттів", - йдеться у повідомленні.
ГУ ДСНС на Волині провело комплексне обстеження 83% об’єктів від річного плану. Ще 333 контрольні обстеження стосувалися перевірки усунення раніше виявлених недоліків. За дев’ять місяців цього року фонд поповнився 38 укриттями, що дозволяє вмістити ще 3404 людини.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Укриття та критична інфраструктура: як Луцьк готується до зими
Результати обстежень свідчать, що залишаються проблеми з готовністю окремих укриттів, визначенням відповідальних за їх утримання та належним облаштуванням приміщень, які можуть використовуватися для захисту людей.
Романюк доручив підготувати звернення до правоохоронних органів для перевірки інформації, наданої ДСНС, встановлення обставин виявлених порушень та надання правової оцінки діям або бездіяльності відповідальних осіб. За наявності законних підстав мають бути вжиті відповідні заходи реагування.
"Очікую за результатами перевірки конкретних висновків і належної реакції. Безпека людей першочерговий пріоритет. Кожна громада та кожен керівник, відповідальний за утримання захисних споруд, повинні забезпечити їхню належну готовність до використання", - реюмував посадовець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це говорили на оперативній нараді у Волинській ОВА, повідомив в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.
"Водночас державний орієнтир до кінця 2026 року – 65%. Для його досягнення необхідно збільшити фонд приблизно на 1100 укриттів", - йдеться у повідомленні.
ГУ ДСНС на Волині провело комплексне обстеження 83% об’єктів від річного плану. Ще 333 контрольні обстеження стосувалися перевірки усунення раніше виявлених недоліків. За дев’ять місяців цього року фонд поповнився 38 укриттями, що дозволяє вмістити ще 3404 людини.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Укриття та критична інфраструктура: як Луцьк готується до зими
Результати обстежень свідчать, що залишаються проблеми з готовністю окремих укриттів, визначенням відповідальних за їх утримання та належним облаштуванням приміщень, які можуть використовуватися для захисту людей.
Романюк доручив підготувати звернення до правоохоронних органів для перевірки інформації, наданої ДСНС, встановлення обставин виявлених порушень та надання правової оцінки діям або бездіяльності відповідальних осіб. За наявності законних підстав мають бути вжиті відповідні заходи реагування.
"Очікую за результатами перевірки конкретних висновків і належної реакції. Безпека людей першочерговий пріоритет. Кожна громада та кожен керівник, відповідальний за утримання захисних споруд, повинні забезпечити їхню належну готовність до використання", - реюмував посадовець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині в укриттях може поміститися лише 48% населення
Сьогодні, 21:45
У Ковелі розпочнуть опалювальний сезон: названо дату
Сьогодні, 21:15
Як облаштувати передпокій: меблі для зручного зберігання
Сьогодні, 20:50
Помер викладач ЛНТУ Борис Гануліч
Сьогодні, 20:38
Які прогнози волинських синоптиків на вівторок, 20 жовтня
Сьогодні, 20:00