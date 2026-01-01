На Волині в укриттях може поміститися лише 48% населення

За інформацією Головного управління ДСНС у Волинській області, фонд захисних споруд налічує 2399 об’єктів, які дають змогу укрити понад 48% населення області.Про це говорили на оперативній нараді у Волинській ОВА, повідомив в.о. начальника Волинської ОВА"Водночас державний орієнтир до кінця 2026 року – 65%. Для його досягнення необхідно збільшити фонд приблизно на 1100 укриттів", - йдеться у повідомленні.ГУ ДСНС на Волині провело комплексне обстеження 83% об’єктів від річного плану. Ще 333 контрольні обстеження стосувалися перевірки усунення раніше виявлених недоліків. За дев’ять місяців цього року фонд поповнився 38 укриттями, що дозволяє вмістити ще 3404 людини.Результати обстежень свідчать, що залишаються проблеми з готовністю окремих укриттів, визначенням відповідальних за їх утримання та належним облаштуванням приміщень, які можуть використовуватися для захисту людей.Романюк доручив підготувати звернення до правоохоронних органів для перевірки інформації, наданої ДСНС, встановлення обставин виявлених порушень та надання правової оцінки діям або бездіяльності відповідальних осіб. За наявності законних підстав мають бути вжиті відповідні заходи реагування."Очікую за результатами перевірки конкретних висновків і належної реакції. Безпека людей першочерговий пріоритет. Кожна громада та кожен керівник, відповідальний за утримання захисних споруд, повинні забезпечити їхню належну готовність до використання", - реюмував посадовець.