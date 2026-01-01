Укриття та критична інфраструктура: як Луцьк готується до зими





Про це



Секретар Луцької міської ради, виконувач повноважень міського голови Андрій Разумовський взяв участь у нараді під головуванням т. в. о. начальника Волинської обласної військової адміністрації Романа Романюка.



Під час зустрічі обговорили стан захисних споруд, дії під час повітряних тривог, готовність навчальних закладів до опалювального сезону та безпеку мешканців громади.



За словами Разумовського,



Окрему увагу приділяють захисним спорудам, які перебувають на балансі приватних підприємств.



«Окремо працюємо з бізнесом щодо належного утримання укриттів, які перебувають на балансі приватних підприємств. На жаль, не всі реагують на наші звернення. Закликаю власників відповідально ставитися до безпеки людей і виконувати необхідні вимоги», — зазначив Андрій Разумовський.



Також у громаді працюють над відновленням несправних сирен оповіщення та збільшенням часу автономної роботи світлофорів на важливих перехрестях у разі перебоїв з електропостачанням.



Комунальні служби усувають виявлені недоліки та готують міську інфраструктуру до зимового періоду.



Через безпекову ситуацію в закладах освіти наразі зберігатиметься змішаний формат навчання.



«У разі тривалого зниження температури готові розглянути запуск опалення в закладах освіти», — повідомив Разумовський.



Мешканців Луцької громади закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді продовжують облаштовувати укриття, відновлювати несправні сирени та готувати міську інфраструктуру до зими. Водночас у закладах освіти поки зберігатимуть змішаний формат навчання.Про це повідомляють на офіційному сайті Луцької міської ради.Секретар Луцької міської ради, виконувач повноважень міського головивзяв участь у нараді під головуванням т. в. о. начальника Волинської обласної військової адміністраціїПід час зустрічі обговорили стан захисних споруд, дії під час повітряних тривог, готовність навчальних закладів до опалювального сезону та безпеку мешканців громади.За словами Разумовського, у Луцьку на вулиці Назарія Яремчука вже завершили ремонт укриття . Найближчими днями планують оголосити тендер на будівництво захисної споруди в Княгининку поблизу дитячого садка. Крім того, триває підготовка проєктно-кошторисної документації для укриття на вулиці Володимирській, 106.Окрему увагу приділяють захисним спорудам, які перебувають на балансі приватних підприємств.«Окремо працюємо з бізнесом щодо належного утримання укриттів, які перебувають на балансі приватних підприємств. На жаль, не всі реагують на наші звернення.», — зазначив Андрій Разумовський.Також у громаді працюють над відновленням несправних сирен оповіщення та збільшенням часу автономної роботи світлофорів на важливих перехрестях у разі перебоїв з електропостачанням.Комунальні служби усувають виявлені недоліки та готують міську інфраструктуру до зимового періоду.Через безпекову ситуацію в закладах освіти наразі зберігатиметься змішаний формат навчання.«У разі тривалого зниження температури», — повідомив Разумовський.Мешканців Луцької громади закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.

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