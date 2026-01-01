Протести у Франції: на тлі погромів і заворушень там запровадять часткову комендантську годину

Себастьєн Лекорню попросив запровадити часткові комендантські години після заворушень. Тим часом у Парижі через протест не відкрився Лувр.



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Лекорню виступив після кризової наради, яку провів уранці. Він пообіцяв, що уряд відкрито розповість про розслідування насильства, яке сталося у вихідні.



"Нам нічого приховувати", - наголосив він.



Відповідальними за заворушення прем'єр кілька разів назвав "ультралівих". Пізніше він заявив, що за насильством стоять і "кримінальні елементи". За його словами, зараз є проблема з ультралівими у Марселі.



У Марселі сьогодні заборонили публічні зібрання з 12:00 до 20:00 за місцевим часом.



Лекорню запевнив, що затриманих засудять. Він назвав це "кримінальною правовою відповіддю". Також влада проведе "масштабне розслідування", щоб знайти тих, хто досі уникнув відповідальності.



Прем'єр також попросив префектури, тобто регіональну владу, запровадити "часткові комендантські години".



"Префекти обговорять це з мерами та місцевими торгово-промисловими палатами", - додав він.



Втім, мер Парижа сказав, що запровадження комендантської години не входить до його компетенцій.



Лувр заблоковано



Окремо у Парижі протестувальники заблокували входи до музею Лувр. Про це дирекція музею та профспілки повідомили агентству AFP, пише The Guardian.



Так учасники акції підтримали загальнонаціональний рух школярів і виступили проти "поліцейських репресій". Музей не зміг відкритися вчасно. За словами дирекції, протест очолили студенти Школи Лувру.



"Ми з гордістю повідомляємо, що блокуємо найбільший музей у світі", - йшлося в листівці, яку вивісили біля входу.



Нагадаємо, у неділю ввечері президент Франції Емманюель Макрон звернувся до нації.



Він засудив "неконтрольоване насильство", пообіцяв покарати всіх винних і анонсував термінову допомогу постраждалому бізнесу.



Під час заворушень у Франції затримали вже 2000 осіб.



За даними міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса, на 110 маршів вийшли від 550 тисяч до 800 тисяч людей, а понад 600 поліцейських, жандармів і пожежників постраждали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністр Франціїпопросив запровадити часткові комендантські години після заворушень. Тим часом у Парижі через протест не відкрився Лувр.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.Лекорню виступив після кризової наради, яку провів уранці. Він пообіцяв, що уряд відкрито розповість про розслідування насильства, яке сталося у вихідні."Нам нічого приховувати", - наголосив він.Відповідальними за заворушення прем'єр кілька разів назвав "ультралівих". Пізніше він заявив, що за насильством стоять і "кримінальні елементи". За його словами, зараз є проблема з ультралівими у Марселі.У Марселі сьогодні заборонили публічні зібрання з 12:00 до 20:00 за місцевим часом.Лекорню запевнив, що затриманих засудять. Він назвав це "кримінальною правовою відповіддю". Також влада проведе "масштабне розслідування", щоб знайти тих, хто досі уникнув відповідальності.Прем'єр також попросив префектури, тобто регіональну владу, запровадити "часткові комендантські години"."Префекти обговорять це з мерами та місцевими торгово-промисловими палатами", - додав він.Втім, мер Парижа сказав, що запровадження комендантської години не входить до його компетенцій.Окремо у Парижі протестувальники заблокували входи до музею Лувр. Про це дирекція музею та профспілки повідомили агентству AFP, пише The Guardian.Так учасники акції підтримали загальнонаціональний рух школярів і виступили проти "поліцейських репресій". Музей не зміг відкритися вчасно. За словами дирекції, протест очолили студенти Школи Лувру."Ми з гордістю повідомляємо, що блокуємо найбільший музей у світі", - йшлося в листівці, яку вивісили біля входу.Нагадаємо, у неділю ввечері президент Франціїзвернувся до нації.Він засудив "неконтрольоване насильство", пообіцяв покарати всіх винних і анонсував термінову допомогу постраждалому бізнесу.Під час заворушень у Франції затримали вже 2000 осіб.За даними міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса, на 110 маршів вийшли від 550 тисяч до 800 тисяч людей, а понад 600 поліцейських, жандармів і пожежників постраждали.

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