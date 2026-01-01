Росіяни атакували великий склад ліків у Рівному: чи буде дефіцит медикаментів в Україні

«БаДМ». На щастя, обійшлося без постраждалих.



Про це повідомляють учасники фармацевтичного ринку.



Йдеться про склад площею 2370 квадратних метрів, який компанія відкрила у Рівному ще у 2012 році.



Це вже не перша атака російських військ на логістичну інфраструктуру компанії «БаДМ». Зокрема, 14 вересня окупанти також атакували один зі складів дистриб’ютора. Тоді повідомлялося, що від початку місяця це був уже четвертий склад фармацевтичної продукції, який зазнав ворожого удару.



Крім того, під час масованої ракетно-дронової атаки в ніч на 6 грудня 2025 року росіяни повністю знищили розподільчий центр «БаДМ» площею 43 тисячі квадратних метрів.



Нагадаємо,



Через російські атаки виникли перебої з постачанням ліків

Руйнування фармацевтичних складів уже впливають на постачання окремих медикаментів до українських аптек.



Як раніше повідомив директор ДП «Державний експертний центр МОЗ України» Едем Адаманов, наразі в Україні спостерігаються перебої з постачанням 36 найменувань лікарських засобів.



Серед них — окремі гормональні препарати, оральні контрацептиви та медикаменти для лікування серцево-судинних захворювань.



За його словами, загалом на українському фармацевтичному ринку представлено майже 12 тисяч найменувань ліків, із яких близько 7500–8000 стабільно постачають до аптек.



Водночас через знищення складських приміщень та порушення логістичних маршрутів виникають тимчасові труднощі з доставкою окремих препаратів.



«Це не дефіцит у класичному розумінні, коли препарату немає на ринку взагалі. Йдеться про тимчасові перебої в дистрибуції окремих позицій», — пояснив Адаманов.



Він наголосив, що виробники, імпортери та дистриб’ютори працюють над якнайшвидшим відновленням запасів медикаментів.



Українців закликають не скуповувати ліки про запас

У Міністерстві охорони здоров’я закликають громадян не створювати надмірних запасів медикаментів, адже масове скуповування може спричинити штучний дефіцит в окремих регіонах.



За словами Адаманова, вже траплялися випадки, коли покупці за короткий час викуповували триденні запаси певних препаратів. Через це інші пацієнти тимчасово залишалися без необхідних ліків.



Крім того, ажіотажний попит змушує постачальників терміново доставляти додаткові партії медикаментів із європейських логістичних центрів. Це збільшує витрати на транспортування та може впливати на кінцеву вартість препаратів.



У МОЗ наголошують, що загального дефіциту ліків в Україні немає, а громадянам радять купувати медикаменти відповідно до своїх поточних потреб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рівному під час російської дронової атаки під удар потрапив склад одного з найбільших дистриб’юторів лікарських засобів в Україні — компанії. На щастя, обійшлося без постраждалих.Про це повідомляють учасники фармацевтичного ринку.Йдеться про склад площею 2370 квадратних метрів, який компанія відкрила у Рівному ще у 2012 році.Це вже не перша атака російських військ на логістичну інфраструктуру компанії «БаДМ». Зокрема, 14 вересня окупанти також атакували один зі складів дистриб’ютора. Тоді повідомлялося, що від початку місяця це був уже четвертий склад фармацевтичної продукції, який зазнав ворожого удару.Крім того, під час масованої ракетно-дронової атаки в ніч на 6 грудня 2025 року росіяни повністю знищили розподільчий центр «БаДМ» площею 43 тисячі квадратних метрів.Нагадаємо, в Україні запускають доставлення ліків, крові та донорських органів безпілотниками . Медичні дрони рятуватимуть життя, оминаючи розбиті дороги та затори за лічені хвилини.Руйнування фармацевтичних складів уже впливають на постачання окремих медикаментів до українських аптек.Як раніше повідомив директор ДП «Державний експертний центр МОЗ України», наразі в Україні спостерігаються перебої з постачанням 36 найменувань лікарських засобів.Серед них — окремі гормональні препарати, оральні контрацептиви та медикаменти для лікування серцево-судинних захворювань.За його словами, загалом на українському фармацевтичному ринку представлено майже 12 тисяч найменувань ліків, із яких близько 7500–8000 стабільно постачають до аптек.Водночас через знищення складських приміщень та порушення логістичних маршрутів виникають тимчасові труднощі з доставкою окремих препаратів.«Це не дефіцит у класичному розумінні, коли препарату немає на ринку взагалі. Йдеться про тимчасові перебої в дистрибуції окремих позицій», — пояснив Адаманов.Він наголосив, що виробники, імпортери та дистриб’ютори працюють над якнайшвидшим відновленням запасів медикаментів.У Міністерстві охорони здоров’я закликають громадян не створювати надмірних запасів медикаментів, адже масове скуповування може спричинити штучний дефіцит в окремих регіонах.За словами Адаманова, вже траплялися випадки, коли покупці за короткий час викуповували триденні запаси певних препаратів. Через це інші пацієнти тимчасово залишалися без необхідних ліків.Крім того, ажіотажний попит змушує постачальників терміново доставляти додаткові партії медикаментів із європейських логістичних центрів. Це збільшує витрати на транспортування та може впливати на кінцеву вартість препаратів.У МОЗ наголошують, що загального дефіциту ліків в Україні немає, а громадянам радять купувати медикаменти відповідно до своїх поточних потреб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію