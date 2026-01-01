В Україні ліки до медзакладів доставлятимуть дронами





Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, - пише



«Першим майданчиком проєкту стане Інститут серця МОЗ України. Заклад уже має три спеціалізовані дрони, здатні долати відстань до 700 км і приземлятися на майданчиках лікарень», — зазначив Корецький.



За його словами, за проєкт відповідають МОЗ і Мінцифри. Усі маршрути медичних дронів будуть узгоджувати з військовими. На випадок загрози чи тривоги для апаратів передбачили швидке приземлення на резервних точках.



Як запевнив Корецький, через війну й затори на доставлення йде забагато часу, яке може бути вирішальним для життя пацієнтів. Завдяки дронам лікарні зможуть швидко передавати ліки, аналізи та донорські органи навіть до віддалених регіонів.



Крім доставлення вантажів, проєкт допоможе створити єдину систему управління цивільними дронами та чіткі правила для їхніх безпечних польотів.



Нагадаємо, в Україні створили дрон StarGate, який може вивозити тяжкопоранених бійців із найнебезпечніших ділянок передової. Безпілотник піднімає до 150 кг, і його вже передали військовим для тестування на фронті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні запускають доставлення ліків, крові та донорських органів безпілотниками. Медичні дрони рятуватимуть життя, оминаючи розбиті дороги та затори за лічені хвилини.Про це повідомив прем’єр-міністр, - пише ТСН «Першим майданчиком проєкту стане Інститут серця МОЗ України. Заклад уже має три спеціалізовані дрони, здатні долати відстань до 700 км і приземлятися на майданчиках лікарень», — зазначив Корецький.За його словами, за проєкт відповідають МОЗ і Мінцифри. Усі маршрути медичних дронів будуть узгоджувати з військовими. На випадок загрози чи тривоги для апаратів передбачили швидке приземлення на резервних точках.Як запевнив Корецький, через війну й затори на доставлення йде забагато часу, яке може бути вирішальним для життя пацієнтів. Завдяки дронам лікарні зможуть швидко передавати ліки, аналізи та донорські органи навіть до віддалених регіонів.Крім доставлення вантажів, проєкт допоможе створити єдину систему управління цивільними дронами та чіткі правила для їхніх безпечних польотів.Нагадаємо, в Україні створили дрон StarGate, який може вивозити тяжкопоранених бійців із найнебезпечніших ділянок передової. Безпілотник піднімає до 150 кг, і його вже передали військовим для тестування на фронті.

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