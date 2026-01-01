Зупинилося серце ветерана російсько-української війни з Волині Василя Довбая

Зупинилося серце ветерана російсько-української війни з Волині Василя Довбая
Україна та Волинь втратила ще одного воїна, який у складний для Батьківщини час став на її захист.

Про це повідомляє у Мар'янівській громаді.

"З глибоким сумом повідомляємо, що14 жовтня 2026 року передчасно зупинилось серце колишнього військовослужбовця, жителя селища Мар’янівка Василя Володимировича Довбая, 8 січня 1983 року народження. Захищаючи Батьківщину від агресії ворога на Покровському напрямку Василь Довбай у 2024 році отримав поранення. Підірване війною здоров’я , на жаль, не витримало", - йдеться у дописі.

У Мар’янівській громаді 16-17 жовтня 2026 року оголошено днями жалоби.

Про дату та час поховання повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного.

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Теги: Василь Довбай, Мар'янівка, втрата, смерть, війна, ветеран
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