Зупинилося серце ветерана російсько-української війни з Волині Василя Довбая

Україна та Волинь втратила ще одного воїна, який у складний для Батьківщини час став на її захист.Про це повідомляє у Мар'янівській громаді."З глибоким сумом повідомляємо, що14 жовтня 2026 року передчасно зупинилось серце колишнього військовослужбовця, жителя селища Мар’янівка Василя Володимировича Довбая, 8 січня 1983 року народження. Захищаючи Батьківщину від агресії ворога на Покровському напрямку Василь Довбай у 2024 році отримав поранення. Підірване війною здоров’я , на жаль, не витримало", - йдеться у дописі.У Мар’янівській громаді 16-17 жовтня 2026 року оголошено днями жалоби.Про дату та час поховання повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного.