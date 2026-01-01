Чи очікувати магнітні бурі 17 жовтня: прогноз

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17–18 жовтня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.Про це повідомляєГеомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.У суботу та неділю, 17–18 жовтня, очікується низька сонячна активність. Геомагнітна ситуація протягом вихідних буде переважно спокійною — магнітних коливань та магнітних бур не прогнозується.Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день уперед, а інші — лише орієнтовні.