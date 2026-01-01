Чи очікувати магнітні бурі 17 жовтня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 17 жовтня: прогноз
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17–18 жовтня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Про це повідомляє ТСН.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу та неділю, 17–18 жовтня, очікується низька сонячна активність. Геомагнітна ситуація протягом вихідних буде переважно спокійною — магнітних коливань та магнітних бур не прогнозується.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день уперед, а інші — лише орієнтовні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку Росія вдарила по двох підстанціях, - міська рада
У Луцьку прогриміли вибухи: над містом видно чорний дим
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні ліки до медзакладів доставлятимуть дронами
Сьогодні, 04:15
Чи очікувати магнітні бурі 17 жовтня: прогноз
Сьогодні, 03:41
Воїн з Волині отримав медаль «Залізний хрест». ФОТО
Сьогодні, 01:16
17 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Підтвердили загибель на війні ексгравця «Волині» і «Динамо» Романа Максимюка
16 жовтня, 23:15
Медіа
відео
1/8