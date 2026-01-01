Воїн з Волині отримав медаль «Залізний хрест». ФОТО





Про це повідомили у Володимирському районному ТЦК та СП.



16 жовтня 2026 року солдату запасу ПАМПОЩУКУ Анатолію Анатолійовичу, відповідно до наказу Міністра оборони України №1734 від 15 жовтня 2024 року, представниками відділення цивільно-військового співробітництва Володимирського РТЦК та СП було вручено відзнаку Міністра оборони України – медаль «Залізний хрест».



Солдат запасу ПАМПОЩУК Анатолій Анатолійович, мешканець міста Володимира, проходив службу у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр». Брав участь у боях на Сумськом, Харківськом та Донецьким напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянин, який захищав Батьківщину від російських окупантів, отримав нагороду - медаль «Залізний хрест».Про це повідомили у Володимирському районному ТЦК та СП.16 жовтня 2026 року солдату запасу, відповідно до наказу Міністра оборони України №1734 від 15 жовтня 2024 року, представниками відділення цивільно-військового співробітництва Володимирського РТЦК та СП було вручено відзнаку Міністра оборони України – медаль «Залізний хрест».Солдат запасу ПАМПОЩУК Анатолій Анатолійович, мешканець міста Володимира, проходив службу у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр». Брав участь у боях на Сумськом, Харківськом та Донецьким напрямках.

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