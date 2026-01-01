Воїн з Волині отримав медаль «Залізний хрест». ФОТО

Воїн з Волині отримав медаль «Залізний хрест». ФОТО
Волинянин, який захищав Батьківщину від російських окупантів, отримав нагороду - медаль «Залізний хрест».

Про це повідомили у Володимирському районному ТЦК та СП.

16 жовтня 2026 року солдату запасу ПАМПОЩУКУ Анатолію Анатолійовичу, відповідно до наказу Міністра оборони України №1734 від 15 жовтня 2024 року, представниками відділення цивільно-військового співробітництва Володимирського РТЦК та СП було вручено відзнаку Міністра оборони України – медаль «Залізний хрест».

Солдат запасу ПАМПОЩУК Анатолій Анатолійович, мешканець міста Володимира, проходив службу у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр». Брав участь у боях на Сумськом, Харківськом та Донецьким напрямках.
Воїн з Волині отримав медаль «Залізний хрест». ФОТО
Воїн з Волині отримав медаль «Залізний хрест». ФОТО
Воїн з Волині отримав медаль «Залізний хрест». ФОТО
Воїн з Волині отримав медаль «Залізний хрест». ФОТО

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Теги: Волинь, війна, нагорода, Володимир, Залізний хрест
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