17 жовтня на Волині: гортаючи календар

Оксана Петрук (на фото).



17 жовтня також день народження святкує уродженець Володимира, народний депутат України ІІІ-VI скликань, голова "Асоціації медиків-офіцерів запасу" Сергій Шевчук, начальник управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації Олександр Блащук.



Також, 17 жовтня день ангела у Вероніки, Володимира, Павла, Петра, Степана.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників та бажає здоров'я, щастя, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні день народження відзначає журналістка(на фото).17 жовтня також день народження святкує уродженець Володимира, народний депутат України ІІІ-VI скликань, голова "Асоціації медиків-офіцерів запасу", начальник управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністраціїТакож, 17 жовтня день ангела у Вероніки, Володимира, Павла, Петра, Степана.Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників та бажає здоров'я, щастя, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію