На Волині через можливий блекаут чергуватимуть додаткові наряди поліції
Сьогодні, 22:39
Додаткові сили та засоби залучені до забезпечення публічної безпеки на вулицях та в інших публічних місцях області під час можливого блекауту в нічну пору доби.
Про це повідомили ГУНП у Волинській області.
Загалом, понад 75 нарядів слідкуватимуть за безпекою в обласному центрі та усіх районах Волині. До їх складу входять співробітники груп реагування патрульної поліції ГУНП, РПОП «Світязь», управління патрульної поліції, управління поліції охорони та Національної гвардії.
У темну пору доби, коли через можливі перебої з електропостачанням вулиці залишатимуться без освітлення, особливо важливо подбати про безпеку людей. Посилене патрулювання - це не лише про правопорядок, а й про готовність вчасно прийти на допомогу, відреагувати на звернення та бути поруч там, де наша присутність необхідна.
Якщо потребуватимете допомоги - звертайтеся до правоохоронців або телефонуйте на спецлінію 102. Ми поруч. Працюємо заради вашої безпеки.
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Про це повідомили ГУНП у Волинській області.
Загалом, понад 75 нарядів слідкуватимуть за безпекою в обласному центрі та усіх районах Волині. До їх складу входять співробітники груп реагування патрульної поліції ГУНП, РПОП «Світязь», управління патрульної поліції, управління поліції охорони та Національної гвардії.
У темну пору доби, коли через можливі перебої з електропостачанням вулиці залишатимуться без освітлення, особливо важливо подбати про безпеку людей. Посилене патрулювання - це не лише про правопорядок, а й про готовність вчасно прийти на допомогу, відреагувати на звернення та бути поруч там, де наша присутність необхідна.
Якщо потребуватимете допомоги - звертайтеся до правоохоронців або телефонуйте на спецлінію 102. Ми поруч. Працюємо заради вашої безпеки.
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