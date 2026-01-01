На Волині через можливий блекаут чергуватимуть додаткові наряди поліції

Додаткові сили та засоби залучені до забезпечення публічної безпеки на вулицях та в інших публічних місцях області під час можливого блекауту в нічну пору доби.Про це повідомили ГУНП у Волинській області.Загалом, понад 75 нарядів слідкуватимуть за безпекою в обласному центрі та усіх районах Волині. До їх складу входять співробітники груп реагування патрульної поліції ГУНП, РПОП «Світязь», управління патрульної поліції, управління поліції охорони та Національної гвардії.У темну пору доби, коли через можливі перебої з електропостачанням вулиці залишатимуться без освітлення, особливо важливо подбати про безпеку людей. Посилене патрулювання - це не лише про правопорядок, а й про готовність вчасно прийти на допомогу, відреагувати на звернення та бути поруч там, де наша присутність необхідна.Якщо потребуватимете допомоги - звертайтеся до правоохоронців або телефонуйте на спецлінію 102. Ми поруч. Працюємо заради вашої безпеки.