Волинянка здобула бронзу на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. ФОТО

Вікторія Литвинець стала призеркою чемпіонату Європи серед юніорів.



Про це повідомив директор Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Андрій Авраменко.



Як відомо, з 12 жовтня в Албанії триває Чемпіонат Європи серед юніорів та молоді (U20 / U23).



Представниця Волинської області у складі національної збірної України на континентальній першості виступала 16 жовтня 2026 року о 16:00 за київським часом.



За словами Андрія Авраменка, спортсменці вдалося завоювати місце на п'єдесталі.



"Вітаю Вікторію Литвинець з бронзовою нагородою чемпіонату Європи U23", - йдеться у дописі Андрія Авраменка.

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