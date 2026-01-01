Волинянка здобула бронзу на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. ФОТО
Сьогодні, 08:25
Важкоатлетка з Волині Вікторія Литвинець стала призеркою чемпіонату Європи серед юніорів.
Про це повідомив директор Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Андрій Авраменко.
Як відомо, з 12 жовтня в Албанії триває Чемпіонат Європи серед юніорів та молоді (U20 / U23).
Представниця Волинської області у складі національної збірної України на континентальній першості виступала 16 жовтня 2026 року о 16:00 за київським часом.
За словами Андрія Авраменка, спортсменці вдалося завоювати місце на п'єдесталі.
"Вітаю Вікторію Литвинець з бронзовою нагородою чемпіонату Європи U23", - йдеться у дописі Андрія Авраменка.
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Про це повідомив директор Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Андрій Авраменко.
Як відомо, з 12 жовтня в Албанії триває Чемпіонат Європи серед юніорів та молоді (U20 / U23).
Представниця Волинської області у складі національної збірної України на континентальній першості виступала 16 жовтня 2026 року о 16:00 за київським часом.
За словами Андрія Авраменка, спортсменці вдалося завоювати місце на п'єдесталі.
"Вітаю Вікторію Литвинець з бронзовою нагородою чемпіонату Європи U23", - йдеться у дописі Андрія Авраменка.
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