Волинянка здобула бронзу на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. ФОТО

Волинянка здобула бронзу на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. ФОТО
Важкоатлетка з Волині Вікторія Литвинець стала призеркою чемпіонату Європи серед юніорів.

Про це повідомив директор Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Андрій Авраменко.

Як відомо, з 12 жовтня в Албанії триває Чемпіонат Європи серед юніорів та молоді (U20 / U23).

Представниця Волинської області у складі національної збірної України на континентальній першості виступала 16 жовтня 2026 року о 16:00 за київським часом.

За словами Андрія Авраменка, спортсменці вдалося завоювати місце на п'єдесталі.
Волинянка здобула бронзу на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. ФОТО
Волинянка здобула бронзу на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. ФОТО
Волинянка здобула бронзу на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. ФОТО

"Вітаю Вікторію Литвинець з бронзовою нагородою чемпіонату Європи U23", - йдеться у дописі Андрія Авраменка.
Волинянка здобула бронзу на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. ФОТО

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Теги: Волинь, Україна, важка атлетика, спорт, чемпіонат Європи
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