Росія втратила за добу майже 2 тис. військових: усі подробиці
Сьогодні, 09:45
Втрати російських окупаційних військ за минулу добу склали 1950 осіб особового складу та десятки одиниць різної військової техніки.
Про це у суботу, 17 жовтня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.26 становили:
особового складу — близько 1 562 970 (+1950);
танків — 12 415 (+1);
бойових броньованих машин — 25 554 (+2);
артилерійських систем — 51 266 (+24);
РСЗВ — 2 221 (+4);
засоби ППО — 1 710 (+2);
літаків — 449 (0);
гелікоптерів — 356 (0);
наземних робототехнічних комплексів — 2 962 (+4);
БПЛА оперативно—тактичного рівня — 566 986 (+1 396);
крилаті ракети — 5130 (0);
кораблі / катери — 35 (0);
підводні човни — 2 (0);
автомобільна техніка та автоцистерни — 163 883 (+329);
спеціальна техніка — 4 835 (+2).
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Про це у суботу, 17 жовтня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.26 становили:
особового складу — близько 1 562 970 (+1950);
танків — 12 415 (+1);
бойових броньованих машин — 25 554 (+2);
артилерійських систем — 51 266 (+24);
РСЗВ — 2 221 (+4);
засоби ППО — 1 710 (+2);
літаків — 449 (0);
гелікоптерів — 356 (0);
наземних робототехнічних комплексів — 2 962 (+4);
БПЛА оперативно—тактичного рівня — 566 986 (+1 396);
крилаті ракети — 5130 (0);
кораблі / катери — 35 (0);
підводні човни — 2 (0);
автомобільна техніка та автоцистерни — 163 883 (+329);
спеціальна техніка — 4 835 (+2).
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