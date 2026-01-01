Росія втратила за добу майже 2 тис. військових: усі подробиці





Про це у суботу, 17 жовтня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.26 становили:



особового складу — близько 1 562 970 (+1950);

танків — 12 415 (+1);

бойових броньованих машин — 25 554 (+2);

артилерійських систем — 51 266 (+24);

РСЗВ — 2 221 (+4);

засоби ППО — 1 710 (+2);

літаків — 449 (0);

гелікоптерів — 356 (0);

наземних робототехнічних комплексів — 2 962 (+4);

БПЛА оперативно—тактичного рівня — 566 986 (+1 396);

крилаті ракети — 5130 (0);

кораблі / катери — 35 (0);

підводні човни — 2 (0);

автомобільна техніка та автоцистерни — 163 883 (+329);

спеціальна техніка — 4 835 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Втрати російських окупаційних військ за минулу добу склали 1950 осіб особового складу та десятки одиниць різної військової техніки.Про це у суботу, 17 жовтня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.26 становили:особового складу — близько 1 562 970 (+1950);танків — 12 415 (+1);бойових броньованих машин — 25 554 (+2);артилерійських систем — 51 266 (+24);РСЗВ — 2 221 (+4);засоби ППО — 1 710 (+2);літаків — 449 (0);гелікоптерів — 356 (0);наземних робототехнічних комплексів — 2 962 (+4);БПЛА оперативно—тактичного рівня — 566 986 (+1 396);крилаті ракети — 5130 (0);кораблі / катери — 35 (0);підводні човни — 2 (0);автомобільна техніка та автоцистерни — 163 883 (+329);спеціальна техніка — 4 835 (+2).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію