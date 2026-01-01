Пошкоджена дроном РФ «Космогонія»: автор найбільшої у світі картини не відновлюватиме її до кінця війни

Петро Антип, автор найбільшої у світі картини «Космогонія», вирішив не відновлювати пошкоджену внаслідок російської атаки частину монументального полотна до закінчення війни.



Про це він розповів кореспондентові



«Поки триває війна, не відновлюватиму "Космогонію". Поки що вирішили так, а там будемо дивитися», — сказав Антип.



За його словами, про наслідки обстрілу йому повідомили відразу.



«Там згоріло десь 150 квадратів, пошкоджена саме остання частина - "Майбутнє". Це символічно. Але також символічно, що центральна композиція - "Людина" - залишилася», — додав художник.



"Космогонія" — наймасштабніший мистецький проєкт в історії сучасного українського та світового живопису. Площа полотна становить близько 2000 квадратних метрів (висота — 10 метрів, ширина — 200 метрів), що робить його найглибшим та найбільшим за площею живописним твором у світі, виконаним одним автором. Написання картини тривало понад півтора року в луцькому Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, процес створення був відкритим для відвідувачів.

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