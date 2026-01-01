Курс валют на 17 жовтня: НБУ знизив вартість долара та євро

Курс валют на 17 жовтня: НБУ знизив вартість долара та євро
На суботу, 16 жовтня, Національний банк України знизив офіційні курси долара та євро. Американська й європейська валюти продовжили дешевшати.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Офіційний курс долара США зменшився на 0,0930 грн — від 44,9801 до 44,8871 грн. Таким чином, американська валюта знову віддалилася від позначки 45 грн.

Євро втратив 0,0372 грн — від 50,3453 до 50,3081 грн.

Незважаючи на одночасне зниження обох валют, євро залишається дорожчим за американський долар. Станом на 17 жовтня різниця між їхніми офіційними курсами становить 5,42 гривні.

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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