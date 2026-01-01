Курс валют на 17 жовтня: НБУ знизив вартість долара та євро





Про це йдеться у повідомленні НБУ.



Офіційний курс долара США зменшився на 0,0930 грн — від 44,9801 до 44,8871 грн. Таким чином, американська валюта знову віддалилася від позначки 45 грн.



Євро втратив 0,0372 грн — від 50,3453 до 50,3081 грн.



Незважаючи на одночасне зниження обох валют, євро залишається дорожчим за американський долар. Станом на 17 жовтня різниця між їхніми офіційними курсами становить 5,42 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На суботу, 16 жовтня, Національний банк України знизив офіційні курси долара та євро. Американська й європейська валюти продовжили дешевшати.Про це йдеться у повідомленні НБУ.Офіційний курс долара США зменшився на 0,0930 грн — від 44,9801 до 44,8871 грн. Таким чином, американська валюта знову віддалилася від позначки 45 грн.Євро втратив 0,0372 грн — від 50,3453 до 50,3081 грн.Незважаючи на одночасне зниження обох валют, євро залишається дорожчим за американський долар. Станом на 17 жовтня різниця між їхніми офіційними курсами становить 5,42 гривні.

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