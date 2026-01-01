Як зупинити зсуви ґрунту: застосування об’ємної георешітки для укріплення схилів





Раніше це питання вирішували бетонуванням або зведенням важких підпірних стін. Проте сьогодні є значно простіше, дешевше та екологічніше рішення — армування поверхні геосинтетичними матеріалами.



Принцип роботи об'ємної решітки

За своєю структурою об'ємна георешітка нагадує бджолині стільники. Вона складається з міцних полімерних стрічок, надійно з'єднаних між собою у шаховому порядку за допомогою ультразвукового зварювання.



У складеному вигляді модуль займає мінімум місця і легко перевозиться в багажнику, але під час розтягування на майданчику утворює стійкий об'ємний каркас.



Основне завдання такої конструкції — зафіксувати наповнювач всередині осередків. Коли ви засипаєте всередину ґрунт, щебінь або пісок, виникає так званий «ефект обойми». Наповнювач більше не може зміщуватися під власною вагою, тиском води або навантаженням від автотранспорту. Сила тяжіння та вертикальний тиск рівномірно розподіляються по всій площі модуля.



Технологія монтажу на схилах

Щоб георешітка працювала ефективно, важливо дотримуватися базових етапів її укладання:



1. Підготовка основи. Схил очищають від великого каміння, коріння дерев та сміття, після чого поверхню вирівнюють і трамбують.



2. Укладання розділювального шару. На підготовлений ґрунт розстеляють нетканий геотекстиль. Він виконує роль фільтра: пропускає воду, але не дає наповнювачу решітки змішуватися з нижнім шаром ґрунту.



3. Розтягування та фіксація модулів. Секцію георешітки розтягують зверху вниз за напрямком схилу і закріплюють спеціальними анкерами (металевими або пластиковими).



4 .Засипка осередків. Стільники заповнюють наявним матеріалом. Для озеленення використовують родючий ґрунт із посівом багаторічних трав, а для технічних укосів чи під'їздів — щебінь або гравій.



5. Ущільнення. Підсумковий шар вирівнюють і ущільнюють вручну або легкими катками.



Для захисту укосів від ерозії саме георешітка



Основні переваги рішення

Довговічність: поліетилен високого тиску не гниє, не руйнується від ультрафіолету та стійкий до агресивних хімічних сполук у ґрунті. Термін служби перевищує 50 років.

Екологічність: матеріал абсолютно нейтральний, не виділяє токсинів і не заважає природному відведенню підземних вод.

Економічна вигода: транспортування та монтаж коштують у рази дешевше порівняно з бетонними або габіонними конструкціями.

Завдяки універсальності георешітки її активно застосовують не лише для укріплення ярів чи дамб, а й при будівництві парковок, під'їзних шляхів, зміцненні колій та в сучасному ландшафтному дизайні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Будівництво на ділянках зі складним рельєфом, облаштування під’їзних шляхів поруч із ярами або ландшафтний дизайн на схилах завжди впираються в одну й ту саму проблему — зсуви ґрунту та розмивання дощами. Якщо залишити крутий укіс без захисту, перша ж злива здатна вимити тонни землі, зіпсувати покриття або пошкодити фундамент сусідніх споруд.Раніше це питання вирішували бетонуванням або зведенням важких підпірних стін. Проте сьогодні є значно простіше, дешевше та екологічніше рішення — армування поверхні геосинтетичними матеріалами.За своєю структурою об'ємна георешітка нагадує бджолині стільники. Вона складається з міцних полімерних стрічок, надійно з'єднаних між собою у шаховому порядку за допомогою ультразвукового зварювання.У складеному вигляді модуль займає мінімум місця і легко перевозиться в багажнику, але під час розтягування на майданчику утворює стійкий об'ємний каркас.Основне завдання такої конструкції — зафіксувати наповнювач всередині осередків. Коли ви засипаєте всередину ґрунт, щебінь або пісок, виникає так званий «ефект обойми». Наповнювач більше не може зміщуватися під власною вагою, тиском води або навантаженням від автотранспорту. Сила тяжіння та вертикальний тиск рівномірно розподіляються по всій площі модуля.Щоб георешітка працювала ефективно, важливо дотримуватися базових етапів її укладання:1. Підготовка основи. Схил очищають від великого каміння, коріння дерев та сміття, після чого поверхню вирівнюють і трамбують.2. Укладання розділювального шару. На підготовлений ґрунт розстеляють нетканий геотекстиль. Він виконує роль фільтра: пропускає воду, але не дає наповнювачу решітки змішуватися з нижнім шаром ґрунту.3. Розтягування та фіксація модулів. Секцію георешітки розтягують зверху вниз за напрямком схилу і закріплюють спеціальними анкерами (металевими або пластиковими).4 .Засипка осередків. Стільники заповнюють наявним матеріалом. Для озеленення використовують родючий ґрунт із посівом багаторічних трав, а для технічних укосів чи під'їздів — щебінь або гравій.5. Ущільнення. Підсумковий шар вирівнюють і ущільнюють вручну або легкими катками.Для захисту укосів від ерозії саме георешітка https://geosvit.com.ua/georeshitka/ стає міцним корінням, яке тримає ґрунт навіть під час сильних злив. А коли засіяна трава проростає крізь осередки, коренева система рослин остаточно сплітається з полімерною сіткою, утворюючи монолітну зелену зону.Завдяки універсальності георешітки її активно застосовують не лише для укріплення ярів чи дамб, а й при будівництві парковок, під'їзних шляхів, зміцненні колій та в сучасному ландшафтному дизайні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію