Слідом за чумою: у РФ спалах мавпячої віспи





Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на місцеві медичні служби, передає



За офіційними даними, у Московській області вже госпіталізували щонайменше п’ятьох осіб, які мали прямий контакт із людиною, у якої попередньо діагностували мавпячу віспу. Усіх пацієнтів помістили під суворий медичний нагляд та взяли необхідні біологічні аналізи для підтвердження діагнозу.



Повторне поширення мавпячої віспи



Це вже не перший випадок поширення екзотичної інфекції в регіоні. Раніше в Підмосков’ї вже фіксували спалах мавпячої віспи, коли до Домодєдовської лікарні потрапив чоловік із підтвердженим діагнозом, а згодом — особa, яка з ним контактувала. Тоді ж хворобу виявили й у російських туристів, які повернулися до Санкт-Петербурга з Таїланду.



Мавпяча віспа є важким вірусним захворюванням, що супроводжується сильною лихоманкою, болісним висипом по всьому тілу та збільшенням лімфатичних вузлів. Хвороба може мати летальні наслідки та передається як від заражених тварин (через укуси чи подряпини), так і при тісному контакті між людьми.



Епідеміологічна ситуація в Росії продовжує ускладнюватися на тлі регулярних повідомлень про спалахи інших небезпечних інфекцій, зокрема чуми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У підмосковному регіоні Росії зафіксовано спалах нової смертельно небезпечної інфекції — мавпячої віспи. Це сталося слідом за повідомленнями про випадки чуми в РФ. Наразі під Москвою медики ізолюють та госпіталізують людей, які контактували з імовірним носієм вірусу.Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на місцеві медичні служби, передає ТСН За офіційними даними, у Московській області вже госпіталізували щонайменше п’ятьох осіб, які мали прямий контакт із людиною, у якої попередньо діагностували мавпячу віспу. Усіх пацієнтів помістили під суворий медичний нагляд та взяли необхідні біологічні аналізи для підтвердження діагнозу.Це вже не перший випадок поширення екзотичної інфекції в регіоні. Раніше в Підмосков’ї вже фіксували спалах мавпячої віспи, коли до Домодєдовської лікарні потрапив чоловік із підтвердженим діагнозом, а згодом — особa, яка з ним контактувала. Тоді ж хворобу виявили й у російських туристів, які повернулися до Санкт-Петербурга з Таїланду.Мавпяча віспа є важким вірусним захворюванням, що супроводжується сильною лихоманкою, болісним висипом по всьому тілу та збільшенням лімфатичних вузлів. Хвороба може мати летальні наслідки та передається як від заражених тварин (через укуси чи подряпини), так і при тісному контакті між людьми.Епідеміологічна ситуація в Росії продовжує ускладнюватися на тлі регулярних повідомлень про спалахи інших небезпечних інфекцій, зокрема чуми.

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