Завод «Кромберг енд Шуберт» у Луцьку зупинив роботу





Про це йдеться в



"Робота підприємства зупинена! Наш безумовний пріоритет — безпека, життя та здоров’я кожного з працівників. Наразі ми оцінюємо поточні обставини та координуємо всі подальші кроки", - йдеться у повідомленні.



На підприємстві подякували рятувальникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій та всім службам екстреного реагування за оперативну роботу й захист людей.



"Просимо працівників залишатися на зв'язку зі своїми безпосередніми керівниками", - звернулися у компанії .



Офіційну інформацію щодо повернення до роботи обіцяють повідомити на внутрішніх каналах зв'язку, щойно це стане можливим.



Нагадаємо, російські війська 16 жовтня тричі за добу атакували безпілотниками завод «Кромберг енд Шуберт» у Луцьку. Перша атака відбулася в ніч на 16 жовтня, друга – вдень, після обіду, а третя – ввечері.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після ворожих атак у Луцьку зупинили роботу заводу «Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ».Про це йдеться в офіційній заяві компанії."Робота підприємства зупинена! Наш безумовний пріоритет — безпека, життя та здоров’я кожного з працівників. Наразі ми оцінюємо поточні обставини та координуємо всі подальші кроки", - йдеться у повідомленні.На підприємстві подякували рятувальникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій та всім службам екстреного реагування за оперативну роботу й захист людей."Просимо працівників залишатися на зв'язку зі своїми безпосередніми керівниками", - звернулися у компанії .Офіційну інформацію щодо повернення до роботи обіцяють повідомити на внутрішніх каналах зв'язку, щойно це стане можливим.Нагадаємо, російські війська 16 жовтня тричі за добу атакували безпілотниками завод «Кромберг енд Шуберт» у Луцьку. Перша атака відбулася в ніч на 16 жовтня, друга – вдень, після обіду, а третя – ввечері.

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