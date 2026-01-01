Завод «Кромберг енд Шуберт» у Луцьку зупинив роботу

Завод «Кромберг енд Шуберт» у Луцьку зупинив роботу
Після ворожих атак у Луцьку зупинили роботу заводу «Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ».

Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

"Робота підприємства зупинена! Наш безумовний пріоритет — безпека, життя та здоров’я кожного з працівників. Наразі ми оцінюємо поточні обставини та координуємо всі подальші кроки", - йдеться у повідомленні.

На підприємстві подякували рятувальникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій та всім службам екстреного реагування за оперативну роботу й захист людей.

"Просимо працівників залишатися на зв'язку зі своїми безпосередніми керівниками", - звернулися у компанії .

Офіційну інформацію щодо повернення до роботи обіцяють повідомити на внутрішніх каналах зв'язку, щойно це стане можливим.

Нагадаємо, російські війська 16 жовтня тричі за добу атакували безпілотниками завод «Кромберг енд Шуберт» у Луцьку. Перша атака відбулася в ніч на 16 жовтня, друга – вдень, після обіду, а третя – ввечері.

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Теги: завод, зупинка, Луцьк
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