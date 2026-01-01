У центрі Луцька продають комерційне приміщення за 2 млн доларів





Відповідне оголошення опублікували на сайті оголошень, пише



Об’єкт розташований на другому поверсі чотириповерхової адміністративної будівлі. За описом продавця, приміщення має зручне планування та підійде для офісу, медичного центру, салону або іншого бізнесу.



У приміщенні є санвузол, балкон або лоджія, меблі на кухні та ремонт. Також встановлені кондиціонери, відеоспостереження, пожежна й охоронна сигналізації.



Як розповів журналістам ВСН власник Максим, у приміщенні облаштоване індивідуальне газове опалення, є центральне водопостачання, каналізація, газ та електрика.



Точних витрат на комунальні послуги власник під час розмови не назвав, але пообіцяв уточнити інформацію в бухгалтерії. Він зазначив, що будівля добре зберігає тепло завдяки товстим стінам.



«Будинок дуже теплий. Він же старий, там дуже товсті стіни.



Основна перевага, як на мене, повноцінне забезпечення електроенергією. Світло завжди є».



Поруч розташовані адміністративні установи, магазини, кафе, офіси та навчальні заклади. У пішій доступності також є аптеки, медичні заклади, парк, банківські відділення, пошта й зупинки громадського транспорту.



В оголошенні на OLX вказана вартість 2 000 000 доларів. Водночас власник підтвердив, що ціна може змінюватися, тож із потенційним покупцем готовий обговорювати умови продажу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центрі Луцька виставили на продаж комерційне приміщення площею 132 квадратні метри. Воно розташоване на вулиці Лесі Українки, поруч із центром надання адміністративних послуг. Усередині облаштовані сім окремих кабінетів.Відповідне оголошення опублікували на сайті оголошень, пише ВСН Об’єкт розташований на другому поверсі чотириповерхової адміністративної будівлі. За описом продавця, приміщення має зручне планування та підійде для офісу, медичного центру, салону або іншого бізнесу.У приміщенні є санвузол, балкон або лоджія, меблі на кухні та ремонт. Також встановлені кондиціонери, відеоспостереження, пожежна й охоронна сигналізації.Як розповів журналістам ВСН власник, у приміщенні облаштоване індивідуальне газове опалення, є центральне водопостачання, каналізація, газ та електрика.Точних витрат на комунальні послуги власник під час розмови не назвав, але пообіцяв уточнити інформацію в бухгалтерії. Він зазначив, що будівля добре зберігає тепло завдяки товстим стінам.«Будинок дуже теплий. Він же старий, там дуже товсті стіни.Основна перевага, як на мене, повноцінне забезпечення електроенергією. Світло завжди є».Поруч розташовані адміністративні установи, магазини, кафе, офіси та навчальні заклади. У пішій доступності також є аптеки, медичні заклади, парк, банківські відділення, пошта й зупинки громадського транспорту.В оголошенні на OLX вказана вартість 2 000 000 доларів. Водночас власник підтвердив, що ціна може змінюватися, тож із потенційним покупцем готовий обговорювати умови продажу.

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