Волоські горіхи на вагу золота: які ціни на осінні продукти в Луцьку





Про це йдеться у сюжеті програми «Базарний день» телеканалу



Однією з популярних сезонних ягід є журавлина. Її купують, зокрема, для заморожування та приготування сумішей із медом або цукром. Продавчиня розповіла, що сама перекручує ягоди з медом, а на зиму заготовляє приблизно три літри журавлини.



За її словами, ягоди привозять із Маневицького краю. Водночас цьогоріч у лісах журавлини, як стверджують місцеві, може бути менше.



Не надто щедрим видався і врожай волоських горіхів. Одна з продавчинь зазначила, що горіхи цього року померзли. На момент запису сюжету вона лише почала торгувати ними на ринку. Ціна становила 400 гривень за кілограм очищених горіхів.



На прилавках також можна знайти домашні заготівлі: сушені та мариновані гриби, сушені яблука й груші, шипшину, а також свіжі овочі та квашену капусту.



Ось які ціни назвала одна з продавчинь:



- свіжі великі гриби – 100 грн;

- свіжі дрібні гриби – 150 грн;

- білі гриби, закатані в банках, – 300 грн;

- опеньки в банках – від 100 до 150 грн;

- яблука – 40 грн;

- груші – 70 грн;

- квашена капуста – 80 грн;

- сушені яблука та груші – 50 грн за склянку.



За словами продавчині, поки торгівля йде не надто жваво. Вона очікує, що з похолоданням люди активніше купуватимуть продукти для зимового столу.



Сезон гарбузів також триває. Одна з продавчинь вирощує їх на власній ділянці площею три сотки. Гарбузи продає цілими або нарізаними шматочками, щоб покупцям було зручніше придбати потрібну кількість. За день вдається продати приблизно дві-три гарбузини.



Удома продавчиня запікає гарбузи з яблуками та грушами, готує з них пюре й каші. Цьогорічний урожай, за її словами, не надто великий, а сезон продажу може тривати ще два-три тижні.



На Луцькому ринку вже можна знайти чимало продуктів для зимових запасів – від лісових ягід і грибів до домашньої сушки та овочів. А з наближенням холодів вибір сезонних продуктів може стати особливо актуальним для тих, хто планує заздалегідь подбати про запаси.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На луцькому ринку волиняни вже активно купують продукти для зимових запасів. Серед пропозицій – журавлина, горіхи, сушені фрукти, гриби, квашена капуста та гарбузи. Продавці розповіли, скільки коштують сезонні продукти та як цьогоріч вродили лісові дари.Про це йдеться у сюжеті програми «Базарний день» телеканалу «Конкурент Волинь» Однією з популярних сезонних ягід є журавлина. Її купують, зокрема, для заморожування та приготування сумішей із медом або цукром. Продавчиня розповіла, що сама перекручує ягоди з медом, а на зиму заготовляє приблизно три літри журавлини.За її словами, ягоди привозять із Маневицького краю. Водночас цьогоріч у лісах журавлини, як стверджують місцеві, може бути менше.Не надто щедрим видався і врожай волоських горіхів. Одна з продавчинь зазначила, що горіхи цього року померзли. На момент запису сюжету вона лише почала торгувати ними на ринку. Ціна становила 400 гривень за кілограм очищених горіхів.На прилавках також можна знайти домашні заготівлі: сушені та мариновані гриби, сушені яблука й груші, шипшину, а також свіжі овочі та квашену капусту.Ось які ціни назвала одна з продавчинь:- свіжі великі гриби – 100 грн;- свіжі дрібні гриби – 150 грн;- білі гриби, закатані в банках, – 300 грн;- опеньки в банках – від 100 до 150 грн;- яблука – 40 грн;- груші – 70 грн;- квашена капуста – 80 грн;- сушені яблука та груші – 50 грн за склянку.За словами продавчині, поки торгівля йде не надто жваво. Вона очікує, що з похолоданням люди активніше купуватимуть продукти для зимового столу.Сезон гарбузів також триває. Одна з продавчинь вирощує їх на власній ділянці площею три сотки. Гарбузи продає цілими або нарізаними шматочками, щоб покупцям було зручніше придбати потрібну кількість. За день вдається продати приблизно дві-три гарбузини.Удома продавчиня запікає гарбузи з яблуками та грушами, готує з них пюре й каші. Цьогорічний урожай, за її словами, не надто великий, а сезон продажу може тривати ще два-три тижні.На Луцькому ринку вже можна знайти чимало продуктів для зимових запасів – від лісових ягід і грибів до домашньої сушки та овочів. А з наближенням холодів вибір сезонних продуктів може стати особливо актуальним для тих, хто планує заздалегідь подбати про запаси.

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