Свята в листопаді 2026: повний календар державних і професійних дат в Україні — чи будуть додаткові вихідні





Листопад 2026 року: скільки буде робочих і вихідних днів



Останній місяць осені налічує 30 календарних днів. Для українців, які працюють за стандартним п’ятиденним графіком із вихідними в суботу та неділю, у листопаді 2026 року передбачено:



21 робочий день і 9 вихідних.



Відпочивати можна буде в такі дати: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 та 29 листопада.



Чи будуть додаткові вихідні в листопаді 2026 року

У листопаді немає державних свят, які за звичайних умов передбачають додатковий неробочий день відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України.



Крім того, під час дії воєнного стану положення цієї статті не застосовуються відповідно до законодавства про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Тому професійні та пам’ятні дати не створюють додаткових вихідних.



У листопаді 2026 року графік роботи залежатиме від встановленого режиму праці. Для тих, хто працює за стандартним п’ятиденним графіком, вихідними зазвичай залишатимуться субота й неділя, якщо роботодавець не визначив інший порядок роботи.



Впродовж місяця професійні дати чергуватимуться з пам’ятними подіями та святами, присвяченими представникам різних сфер діяльності.



Основні дати листопада:



1 листопада — День працівника соціальної сфери;



3 листопада — День інженерних військ; День ракетних військ тa артилерії;



4 листопада — День залізничника;



6 листопада — Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройих конфліктів;



8 листопада — День десантно-штурмових військ Збройних сил України; День виноградаря і винороба;



9 листопада — Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва;



10 листопада — Міжнародний день бухгалтера;



12 листопада — День Державного бюро розслідувань;



14 листопада — Всесвітній день боротьби пpоти діабету; Міжнародний день логопеда;



15 листопада — День працівників сільського господарства; Всесвітній день пам’яти жертв ДТП;



16 листопада — День працівників радіо, телебачення та зв’язку; Міжнародний день терпимості;



17 листопада — Міжнародний день студента; Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легенів;



18 листопада — День сержанта Збройних сил України;



19 листопада — День скловиробника; День працівників гідрометеорологічної служби;



20 листопада — Всесвітній день дитини; День індустріалізації Африки;



21 листопада — День Гідності та Свободи; Всесвітній день телебачення;



25 листопада — Міжнародний день боротьби зa ліквідацію насильства щодо жінок;



28 листопада — День працівника системи фінансового моніторингу; День пам’яті жертв голодоморів;



30 листопада — Міжнародний день захисту інформації.



Ці дати стосуються різних сфер суспільного життя — від оборони та державної служби до культури, освіти й аграрного сектору.

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