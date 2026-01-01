Померла народна артистка України, актриса Волинського драмтеатру Ольга Осіїк

Померла народна артистка України, актриса Волинського драмтеатру Ольга Осіїк
На 80-му році життя померла народна артистка України Ольга Осіїк. Понад пів століття вона присвятила сцені Волинського академічного обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.

Про втрату повідомили на фейсбук-сторінці театру.

Життя Ольги Терентіївни було пов’язане з Волинським драмтеатром із 1973 року. За цей час акторка зіграла понад 100 ролей і стала однією з помітних постатей театрального життя Волині.

Серед вистав, у яких вона грала, – «Солдатська вдова», «Без вини винні», «Плаха», «Оргія», «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці», «Вісім люблячих жінок», «Дерева помирають стоячи» та «Криза».

«Висока майстерність, психологічна витонченість, виняткова культура мови й вокалу, відданість сцені та щира підтримка молоді – такою вона назавжди залишиться в нашій пам’яті. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким, колегам та всім шанувальникам її таланту. Світла пам’ять про видатну Актрису житиме в історії українського театру та в наших серцях», – йдеться в дописі.

Про дату та місце поховання повідомлять додатково.

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Теги: актриса, смерть
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