Померла народна артистка України, актриса Волинського драмтеатру Ольга Осіїк
Сьогодні, 19:11
На 80-му році життя померла народна артистка України Ольга Осіїк. Понад пів століття вона присвятила сцені Волинського академічного обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.
Про втрату повідомили на фейсбук-сторінці театру.
Життя Ольги Терентіївни було пов’язане з Волинським драмтеатром із 1973 року. За цей час акторка зіграла понад 100 ролей і стала однією з помітних постатей театрального життя Волині.
Серед вистав, у яких вона грала, – «Солдатська вдова», «Без вини винні», «Плаха», «Оргія», «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці», «Вісім люблячих жінок», «Дерева помирають стоячи» та «Криза».
«Висока майстерність, психологічна витонченість, виняткова культура мови й вокалу, відданість сцені та щира підтримка молоді – такою вона назавжди залишиться в нашій пам’яті. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким, колегам та всім шанувальникам її таланту. Світла пам’ять про видатну Актрису житиме в історії українського театру та в наших серцях», – йдеться в дописі.
Про дату та місце поховання повідомлять додатково.
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Про втрату повідомили на фейсбук-сторінці театру.
Життя Ольги Терентіївни було пов’язане з Волинським драмтеатром із 1973 року. За цей час акторка зіграла понад 100 ролей і стала однією з помітних постатей театрального життя Волині.
Серед вистав, у яких вона грала, – «Солдатська вдова», «Без вини винні», «Плаха», «Оргія», «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці», «Вісім люблячих жінок», «Дерева помирають стоячи» та «Криза».
«Висока майстерність, психологічна витонченість, виняткова культура мови й вокалу, відданість сцені та щира підтримка молоді – такою вона назавжди залишиться в нашій пам’яті. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким, колегам та всім шанувальникам її таланту. Світла пам’ять про видатну Актрису житиме в історії українського театру та в наших серцях», – йдеться в дописі.
Про дату та місце поховання повідомлять додатково.
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