На Волині жінка впала у 12-метровий колодязь: допомогли рятувальники
Сьогодні, 20:18
У селищі Голоби Ковельського району надзвичайники врятували жінку, яка впала в 12-метровий колодязь.
Сьогодні, 17 жовтня, об 11:57 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про жінку, яка впала в колодязь у селищі Голоби Ковельського району.
На місце події прибули рятувальники з селища.
За допомогою мотузки та драбини вони підняли 61-річну жінку на поверхню та передали її медикам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Сьогодні, 17 жовтня, об 11:57 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про жінку, яка впала в колодязь у селищі Голоби Ковельського району.
На місце події прибули рятувальники з селища.
За допомогою мотузки та драбини вони підняли 61-річну жінку на поверхню та передали її медикам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині жінка впала у 12-метровий колодязь: допомогли рятувальники
Сьогодні, 20:18
Свята в листопаді 2026: повний календар державних і професійних дат в Україні — чи будуть додаткові вихідні
Сьогодні, 16:17