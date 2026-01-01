На Волині жінка впала у 12-метровий колодязь: допомогли рятувальники





Сьогодні, 17 жовтня, об 11:57 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про жінку, яка впала в колодязь у селищі Голоби Ковельського району.



На місце події прибули рятувальники з селища.



За допомогою мотузки та драбини вони підняли 61-річну жінку на поверхню та передали її медикам.

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