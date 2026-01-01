У Луцьку змінюють формат навчання: як працюватимуть школи та дитсадки
Сьогодні, 22:12
У Луцькій громаді з 19 до 24 жовтня включно заклади освіти працюватимуть за особливим режимом через безпекову ситуацію. У школах запровадять змішаний формат навчання, а дитячі садки продовжать працювати у звичному режимі.
Про це повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
У Луцьку провели онлайн-нараду з керівниками закладів освіти громади, під час якої обговорили безпекову ситуацію та узгодили подальшу організацію освітнього процесу.
Як працюватимуть заклади освіти в Луцьку з 19 до 24 жовтня
Дитячі садки працюватимуть у звичному режимі. Водночас батьки, які мають таку можливість і вважають це доцільним, можуть залишити дитину вдома.
Школи працюватимуть у змішаному форматі. Батьки зможуть обрати для дитини очне або дистанційне навчання. Для учнів, які навчатимуться онлайн, освітній процес організують асинхронно.
Заклади позашкільної освіти також працюватимуть із можливістю обирати формат участі в заняттях.
Батьків закликають зважено оцінювати безпекову ситуацію та ухвалювати рішення, насамперед зважаючи на життя і здоров’я дітей.
Такий режим роботи закладів освіти діятиме з 19 до 24 жовтня включно.
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Про це повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
У Луцьку провели онлайн-нараду з керівниками закладів освіти громади, під час якої обговорили безпекову ситуацію та узгодили подальшу організацію освітнього процесу.
Як працюватимуть заклади освіти в Луцьку з 19 до 24 жовтня
Дитячі садки працюватимуть у звичному режимі. Водночас батьки, які мають таку можливість і вважають це доцільним, можуть залишити дитину вдома.
Школи працюватимуть у змішаному форматі. Батьки зможуть обрати для дитини очне або дистанційне навчання. Для учнів, які навчатимуться онлайн, освітній процес організують асинхронно.
Заклади позашкільної освіти також працюватимуть із можливістю обирати формат участі в заняттях.
Батьків закликають зважено оцінювати безпекову ситуацію та ухвалювати рішення, насамперед зважаючи на життя і здоров’я дітей.
Такий режим роботи закладів освіти діятиме з 19 до 24 жовтня включно.
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