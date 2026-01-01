У Луцьку змінюють формат навчання: як працюватимуть школи та дитсадки

У Луцькій громаді з 19 до 24 жовтня включно заклади освіти працюватимуть за особливим режимом через безпекову ситуацію. У школах запровадять змішаний формат навчання, а дитячі садки продовжать працювати у звичному режимі.Про це повідомив директор департаменту освіти Луцької міської радиУ Луцьку провели онлайн-нараду з керівниками закладів освіти громади, під час якої обговорили безпекову ситуацію та узгодили подальшу організацію освітнього процесу.Дитячі садки працюватимуть у звичному режимі. Водночас батьки, які мають таку можливість і вважають це доцільним, можуть залишити дитину вдома.Школи працюватимуть у змішаному форматі. Батьки зможуть обрати для дитини очне або дистанційне навчання. Для учнів, які навчатимуться онлайн, освітній процес організують асинхронно.Заклади позашкільної освіти також працюватимуть із можливістю обирати формат участі в заняттях.Батьків закликають зважено оцінювати безпекову ситуацію та ухвалювати рішення, насамперед зважаючи на життя і здоров’я дітей.Такий режим роботи закладів освіти діятиме з 19 до 24 жовтня включно.