У Луцьку змінюють формат навчання: як працюватимуть школи та дитсадки

У Луцьку змінюють формат навчання: як працюватимуть школи та дитсадки
У Луцькій громаді з 19 до 24 жовтня включно заклади освіти працюватимуть за особливим режимом через безпекову ситуацію. У школах запровадять змішаний формат навчання, а дитячі садки продовжать працювати у звичному режимі.

Про це повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

У Луцьку провели онлайн-нараду з керівниками закладів освіти громади, під час якої обговорили безпекову ситуацію та узгодили подальшу організацію освітнього процесу.

Як працюватимуть заклади освіти в Луцьку з 19 до 24 жовтня

Дитячі садки працюватимуть у звичному режимі. Водночас батьки, які мають таку можливість і вважають це доцільним, можуть залишити дитину вдома.

Школи працюватимуть у змішаному форматі. Батьки зможуть обрати для дитини очне або дистанційне навчання. Для учнів, які навчатимуться онлайн, освітній процес організують асинхронно.

Заклади позашкільної освіти також працюватимуть із можливістю обирати формат участі в заняттях.

Батьків закликають зважено оцінювати безпекову ситуацію та ухвалювати рішення, насамперед зважаючи на життя і здоров’я дітей.

Такий режим роботи закладів освіти діятиме з 19 до 24 жовтня включно.

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Теги: освітяни, формат навчання, Луцьк
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