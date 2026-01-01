Автопродовження відстрочок стартувало: кому не потрібно подавати заяву

В Україні розпочалося автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. Понад 90% чинних відстрочок можуть продовжити без повторного подання заяв і відвідування державних установ.Про це повідомляє Міністерство оборони України.Підстави для продовження перевірятимуть за єдиними правилами на основі інформації з державних реєстрів. Дізнатися, чи оновили відстрочку та на який строк, можна буде в застосунку Резерв+.Коли продовжать відстрочки від мобілізаціїАвтоматичне продовження триватиме до 30 жовтня. Процес відбуватиметься поступово, тому сповіщення надходитимуть користувачам у різний час.У Міноборони пояснили, що повідомлення в Резерв+ отримають у будь-якому разі: як ті, кому відстрочку продовжили автоматично, так і ті, кому це не вдалося.Якщо сповіщення ще не надійшло, не потрібно одразу подавати нову заяву. Варто дочекатися результату перевірки.Автоматичне продовження доступне для 22 категорій громадян:Люди з інвалідністю.Тимчасово непридатні до військової служби.Батьки трьох і більше дітей.Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років.Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без встановленої інвалідності.Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи.Люди, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї.Опікуни людини, яку визнано недієздатною.Люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.Люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю III групи.Люди, які мають батька, матір або когось із батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю I або II групи.Люди, які доглядають за родичем другого або третього ступеня спорідненості з інвалідністю.Жінки та чоловіки військовослужбовців, які мають дитину.Студенти та аспіранти.Працівники закладів вищої та професійної освіти, науковці.Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи дії воєнного стану.Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.Люди, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.Військовослужбовці, звільнені з полону.Люди, які уклали однорічний контракт на проходження військової служби у віці від 18 до 25 років.Водночас для цього має виконуватися головна умова: підстава для відстрочки залишається чинною, а дані державних реєстрів підтверджують право на неї.Після успішного продовження потрібно оновити електронний військово-обліковий документ у Резерв+ і перевірити новий строк дії відстрочки.Якщо відстрочка не оновилася автоматично, це не обов'язково означає втрату права на неї. Причиною можуть бути відсутні або застарілі відомості в державних реєстрах.У такому разі потрібно перевірити свої дані та за потреби оновити їх. Після цього можна повторно подати запит через Резерв+, якщо відповідна категорія доступна для оформлення онлайн.Також можна звернутися з необхідними документами до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).Чинна відстрочка залишається дійсною до завершення свого строку.