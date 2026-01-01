18 жовтня на Волині: гортаючи календар

Володимир Красуля.



Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Йосип, Давид, Микола, Гавриїл, Іван, Сергій, Юліан, Єлизавета, Леонтій, Андрій.



Вітаємо всіх, хто сьогодні святкує день народження, а також іменинників. Щиро зичимо міцного здоров'я, сімейної злагоди і професійних успіхів!



Цього дня 1995 року наша суверенна держава Україна офіційно увійшла до Ради Європи.



18 жовтня 2003 року вперше волинському художнику присвоїли звання народного. Ним став Олександр Байдуков (1923-2005 роки).



18 жовтня 2005 року рішенням Волинської обласної ради Володимир-Волинське педагогічне училище реорганізовано в педагогічний коледж.



18 жовтня також оголошено Європейським днем ​​боротьби з торгівлею людьми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 жовтня день народження святкує голова обласної громадської організації «Волинські патріоти»Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Йосип, Давид, Микола, Гавриїл, Іван, Сергій, Юліан, Єлизавета, Леонтій, Андрій.Вітаємо всіх, хто сьогодні святкує день народження, а також іменинників. Щиро зичимо міцного здоров'я, сімейної злагоди і професійних успіхів!Цього дня 1995 року наша суверенна держава Україна офіційно увійшла до Ради Європи.18 жовтня 2003 року вперше волинському художнику присвоїли звання народного. Ним став(1923-2005 роки).18 жовтня 2005 року рішенням Волинської обласної ради Володимир-Волинське педагогічне училище реорганізовано в педагогічний коледж.18 жовтня також оголошено Європейським днем ​​боротьби з торгівлею людьми.

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