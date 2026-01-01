Курс валют на 18 жовтня: скільки коштує долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на неділю, 18 жовтня.
Про це йдеться на сайті НБУ
Курс долара
1 долар США – 44,88 грн.
Курс євро
1 євро – 50,30 грн.
Курс злотого
1 злотий – 11,51 грн.
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Про це йдеться на сайті НБУ
Курс долара
1 долар США – 44,88 грн.
Курс євро
1 євро – 50,30 грн.
Курс злотого
1 злотий – 11,51 грн.
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