Курс валют на 18 жовтня: скільки коштує долар, євро та злотий

Курс валют на 18 жовтня: скільки коштує долар, євро та злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на неділю, 18 жовтня.

Про це йдеться на сайті НБУ

Курс долара
1 долар США – 44,88 грн.
Курс євро
1 євро – 50,30 грн.
Курс злотого
1 злотий – 11,51 грн.

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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