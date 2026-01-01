Курс валют на 18 жовтня: скільки коштує долар, євро та злотий





Про це йдеться на сайті НБУ



Курс долара

1 долар США – 44,88 грн.

Курс євро

1 євро – 50,30 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,51 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на неділю, 18 жовтня.Про це йдеться на сайті НБУКурс долара1 долар США – 44,88 грн.Курс євро1 євро – 50,30 грн.Курс злотого1 злотий – 11,51 грн.

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